A 41 anni Luka Modrić incanta nel derby vinto dal Milan contro l'Inter: prestazione da applausi, il richiamo ai compagni dopo il Bologna e i nodi sul futuro
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A 41 anni compiuti, Luka Modrić continua a dimostrarsi un fattore determinante per il centrocampo del Milan guidato da Rúben Amorim. In occasione del netto successo per 3-1 ottenuto a San Siro nel derby contro l'Inter, il fuoriclasse croato ha offerto una prestazione magistrale, abbinando la consueta qualità nei passaggi e precisione nei cross a un sorprendente contributo in fase di non possesso, certificato da ben 5 recuperi difensivi nell'arco dei 90 minuti di gioco.
La leadership di Modrić e il richiamo allo spogliatoio dopo il BolognaL'impatto dell'ex giocatore del Real Madrid va ben oltre i confini del terreno di gioco. I compagni di squadra sono rimasti affascinati dalla sua cultura del lavoro e dallo spirito di sacrificio, elevando il Pallone d'Oro 2018 a principale punto di riferimento all'interno dello spogliatoio rossonero per via della sua mentalità vincente.
Una leadership emersa chiaramente subito dopo il fischio finale del derby. Pur esprimendo grande soddisfazione per la vittoria contro i nerazzurri, il centrocampista ha voluto ricordare al gruppo che una grande squadra non può permettersi passaggi a vuoto come il k.o. interno subito contro il Bologna. Un passo falso che ha segnato l'ambiente e su cui il croato ha battuto più volte, richiamando tutti alla massima concentrazione se l'obiettivo stagionale resta quello di vincere un trofeo.
Il nuovo progetto di Amorim e i nodi sul contratto nel 2027Il fuoriclasse si dice comunque pienamente convinto del percorso intrapreso dal Diavolo sotto la gestione tecnica di Rúben Amorim. Si tratta di un progetto tattico e societario totalmente nuovo, che comporta fisiologici margini di rischio ma che si sta rivelando necessario per voltare definitivamente pagina rispetto al recente passato e riportare il club ai vertici del calcio internazionale. In quest'ottica, il successo nella stracittadina milanese viene letto da Modrić come la vera possibile svolta della stagione.
Quale futuro per il 'Maestro' croato a Milano?Resta da decifrare l'orizzonte professionale del numero dieci rossonero. L'attuale contratto che lega Luka Modrić al Milan scadrà il prossimo 30 giugno 2027, configurando quella in corso come la sua potenziale ultima annata con la maglia del club meneghino.
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