I riflettori dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano si accenderanno per un appuntamento europeo cruciale. Dopodomani, giovedì 5 novembre alle ore 18:45, il Milan sfiderà il Ferencváros nella quarta giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Per l'occasione, l'allenatore dei rossoneri Rúben Amorim attuerà un profondo e ragionato turnover, rimescolando le carte in tavola per far fronte agli impegni ravvicinati e dare spazio a chi finora ha trovato meno minutaggio, senza però perdere di vista l'obbligo dei tre punti.

Le scelte di Amorim: Torriani in porta e la chance per Comotto

Le rotazioni del tecnico portoghese partiranno obbligatoriamente dalla porta:, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato sul campo del Bournemouth, lascerà il posto al giovanissimo. In difesa, con uno tra Koni De Winter e Strahinja Pavlović destinato a riposare, si scalda Sankhoun Diawara, pronto a essere impiegato nel suo ruolo naturale di difensore centrale dopo le recenti apparizioni da terzino sinistro.

Sulla corsia mancina si preannuncia un ballottaggio serrato tra Pervis Estupiñán e Davide Bartesaghi, con l'ipotesi suggestiva di vederli in campo contemporaneamente qualora il secondo venisse avanzato sulla linea dei centrocampisti, replicando la mossa tattica già vista in campionato contro l'Udinese. In mezzo al campo, Ardon Jashari riprenderà le chiavi della cabina di regia al posto di Luka Modrić, affiancato dalla possibile grande sorpresa di giornata: il lancio dal primo minuto del classe 2008 Christian Comotto.

I dubbi in attacco e il modulo rossonero

Nel reparto offensivo, se la presenza di Omari Hutchinson sulla fascia è una certezza, i dubbi principali di Rúben Amorim risiedono nel ruolo di centravanti. Resta vivo il ballottaggio tra la riproposizione di Alphadjo Cisse nelle vesti di 'falso nueve' e la maglia da titolare per uno tra il portoghese Gonçalo Ramos e l'idolo di casa Francesco Camarda. Di seguito, la probabile disposizione tattica del Diavolo per la sfida contro gli ungheresi.

MILAN (4-3-3): Torriani; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Musah, Jashari, Comotto; Hutchinson, Camarda, Cisse. A disposizione: Pittarella, Bartesaghi, Pavlović, F. Terracciano, Vladimirov, Modrić, Rabiot, Moreira, Pulisic, Ramos. Allenatore: Amorim.

Il punto sulla classifica della League Phase

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Dove vedere Milan-Ferencváros in diretta TV e streaming

La sfida di San Siro mette di fronte due cammini diametralmente opposti in questa prima fase del torneo. Il Milan occupa attualmente il 24° posto nella classifica della League Phase con 3 punti raccolti in 3 partite, frutto del netto successo esterno contro il RB Salisburgo (4-0) e delle due pesanti sconfitte contro Benfica (0-2 in casa) e Bournemouth (0-3 in trasferta).Il Ferencváros di Balázs Borbély si presenta invece a Milano da imbattuto e in piena fiducia, occupando la quarta posizione a quota 9 punti grazie alle vittorie conquistate contro Celtic (3-1 in trasferta), Viktoria Plzeň (2-1 in casa) e la matricola Torreense (4-1 interno).Il match della League Phase tra Milan e Ferencváros sarà visibile in. Per tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare, l'incontro sarà disponibile anche in mobilità attraverso l'applicazione. La diretta della partita sarà inoltre garantita in streaming sulla piattaforma, fruibile tramite smart tv, tablet, smartphone e PC per gli utenti in possesso del pass sportivo dedicato.