La spinta emotiva e l'entusiasmo travolgente generati dal successo nel derby di Milano devono essere immediatamente canalizzati nel percorso europeo. Giovedì 5 novembre 2026, alle ore 18:45, il Milan guidato dal tecnico Rúben Amorim ospiterà allo stadio 'San Siro' gli ungheresi del Ferencváros, match valido per la quarta giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Per il club rossonero si tratta di un vero e proprio spartiacque stagionale: l'obiettivo primario è dare continuità alla grande prestazione offerta contro l'Inter e raddrizzare una classifica europea che al momento non rende giustizia al blasone del Diavolo.

La strategia di Rúben Amorim: turnover ragionato a San Siro

Esattamente come sta accadendo nel campionato di Serie A, anche in ambito internazionale il Milan si trova costretto a rincorrere. L'avversaria di turno, la formazione ungherese del Ferencváros, non possiede lo stesso fascino mediatico o il valore tecnico dei cugini nerazzurri, ma si presenta a Milano come un ostacolo decisamente insidioso e da non sottovalutare.

Per far fronte ai fitti impegni del calendario, l'allenatore portoghese Rúben Amorim affronterà il match ricorrendo a un turnover massiccio ma estremamente ragionato, preservando alcuni big senza però snaturare l'identità tattica della squadra. Se il trionfo nella stracittadina ha rimesso il Milan in piena scia Scudetto, un successo dopodomani è fondamentale per non perdere il treno della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League.

La classifica di Europa League e il cammino delle due squadre

La situazione nel girone unico europeo impone ai rossoneri di non commettere passi falsi. Finora, infatti, il cammino del Diavolo recita appena 3 punti in classifica, frutto del roboante 4-0 conquistato sul campo del RB Salisburgo. Nel mezzo, purtroppo, pesano come macigni le due sconfitte subite contro il Benfica (0-2 tra le mura amiche di 'San Siro') e contro il Bournemouth (un netto 0-3 incassato al 'Vitality Stadium').

Al contrario, gli ungheresi guidati in panchina dal tecnico Balázs Borbély stanno volando e si trovano più avanti in graduatoria a quota 9 punti. Il Milan, attualmente posizionato al 24° posto della classifica generale, ha il dovere di vincere per accorciare subito le distanze da chi lo precede e iniziare la risalita.

I numeri del Ferencváros e il monito di Gerry Cardinale

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Il Ferencváros arriva a questa sfida con un ruolino di marcia impressionante. Il loro lungo percorso europeo è iniziato eliminando i serbi del Vojvodina nel terzo turno preliminare, gli olandesi del Twente nel secondo e i polacchi del Górnik Zabrze nel primo. Ai playoff gli uomini di Borbély hanno poi superato il Trabzonspor di Mohamed Sahah. Nella League Phase i biancoverdi di Budapest hanno confermato il loro ottimo stato di forma battendo il Celtic (3-1 in trasferta), il Viktoria Plzeň (2-1 in casa) e la matricola Torreense (4-1 interno).Il Milan deve assolutamente incamerare i tre punti giovedì per poi gestire al meglio le successive quattro sfide in calendario: due impegni ad alto coefficiente di difficoltà (la trasferta ad Atene contro l'Olympiacos e il match casalingo contro il Sunderland) e due sulla carta più abbordabili (i bulgari del Levski Sofia fuori casa e l'Ararat Armenia a San Siro). Come fermamente sottolineato da Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, il rendimento del derby deve diventare lo standard: a partire dall'Europa League, una competizione che il Milan non ha alcuna intenzione di snobbare.