Il Milan di Rúben Amorim crolla, 0-2, a 'San Siro' contro il Ferencváros nella 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Rossoneri colpiti e affondati dalla doppietta di Lenny Joseph nella ripresa (52' e 66') in una partita in cui il Diavolo non è sceso in campo - mentalmente e nell'atteggiamento - nel primo tempo e in cui ha sbagliato tutto il possibile nel secondo tempo, nel tentativo di raddrizzare una gara nata storta.

Milan-Ferencváros 0-2, così i tifosi rossoneri sui social

"Il Milan non è attrezzato per la doppia competizione"

"Amorim non sa fare formazione e cambi: esonero!"

"Gonçalo Ramos? Vale 80 milioni di meno di quello che è stato pagato"

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Ora il cammino europeo dei rossoneri si complica: il Milan, infatti, ha collezionato, con questa contro gli ungheresi, la sua terza sconfitta in quattro match della League Phase. Conquistati solo 3 punti sui 12 disponibili e adesso, con la trasferta di Atene contro l'Olympiacos alle porte e con la gara interna contro il Sunderland, le avversarie che arriveranno saranno ancora più forti. Le possibilità di entrare nella Top 8 dell'Europa League sono sfumate; l'obiettivo, perlomeno, ora diventa entrare tra le prime 24 per prendere parte ai playoff.Sui social i tifosi rossoneri sono letteralmente scatenati: dopo il derby stravinto in campionato, infatti, i sostenitori del Diavolo si aspettano tutt'altro tipo di serata e prestazione. "", scrive, per esempio, Stefano al termine del match di 'San Siro'. "", ha provato un altro a smorzare i toni, ma la rabbia che giace sotto la cenere ribolle evidentemente.", si legge navigando sui social. C'è anche chi, come Drago Rossonero, chiede l'esonero di Rúben Amorim perché "non in grado di gestire una squadra, non sa fare né la formazione né i cambi!". Altri, invece, più che con l'allenatore se la prendono con i giocatori: "".Scorrendo la TimeLine di 'X' si trovano commenti che somigliano, tristemente, ad un misto tra incazzatura e delusione: "", ha commentato per esempio La Franci, "". Altri insistono sulla scarsa considerazione data all'Europa League: "- ha commentato Alessandro Riva -.".Insomma, soltanto qualche esempio della frustrazione che serpeggia tra i tifosi rossoneri dopo Milan-Ferencváros. Ora ci sono poche ore di riposo, poi la trasferta a Genova in campionato dove bisognerà rialzare la testa. Volente o nolente.