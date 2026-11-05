Si complica la qualificazione del Milan al prossimo turno di Europa League. Con i sostenitori rossoneri che iniziano ad avere dubbi su allenatore e giocatori
Milan-Ferencváros 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Il Milan di Rúben Amorim crolla, 0-2, a 'San Siro' contro il Ferencváros nella 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Rossoneri colpiti e affondati dalla doppietta di Lenny Joseph nella ripresa (52' e 66') in una partita in cui il Diavolo non è sceso in campo - mentalmente e nell'atteggiamento - nel primo tempo e in cui ha sbagliato tutto il possibile nel secondo tempo, nel tentativo di raddrizzare una gara nata storta.
Milan-Ferencváros 0-2, così i tifosi rossoneri sui socialOra il cammino europeo dei rossoneri si complica: il Milan, infatti, ha collezionato, con questa contro gli ungheresi, la sua terza sconfitta in quattro match della League Phase. Conquistati solo 3 punti sui 12 disponibili e adesso, con la trasferta di Atene contro l'Olympiacos alle porte e con la gara interna contro il Sunderland, le avversarie che arriveranno saranno ancora più forti. Le possibilità di entrare nella Top 8 dell'Europa League sono sfumate; l'obiettivo, perlomeno, ora diventa entrare tra le prime 24 per prendere parte ai playoff.
"Il Milan non è attrezzato per la doppia competizione"Sui social i tifosi rossoneri sono letteralmente scatenati: dopo il derby stravinto in campionato, infatti, i sostenitori del Diavolo si aspettano tutt'altro tipo di serata e prestazione. "Io mi sa che per quest'anno ho smesso di guardare il Milan. Fanculo. Non lo accetto", scrive, per esempio, Stefano al termine del match di 'San Siro'. "Discutere di Amorim è superfluo, il Milan non è attrezzato per la doppia competizione ed è all'inizio di un percorso", ha provato un altro a smorzare i toni, ma la rabbia che giace sotto la cenere ribolle evidentemente.
"Amorim non sa fare formazione e cambi: esonero!""Qualcuno nel Milan deve necessariamente comprendere che alcuni calciatori non possono giocare neanche in Serie A, figuriamoci nel Milan. Prima poniamo rimedio a questa situazione, prima evitiamo partite imbarazzanti come quella di stasera", si legge navigando sui social. C'è anche chi, come Drago Rossonero, chiede l'esonero di Rúben Amorim perché "non in grado di gestire una squadra, non sa fare né la formazione né i cambi!". Altri, invece, più che con l'allenatore se la prendono con i giocatori: "DNA europeo? Siamo riusciti a farci umiliare da questi scappati di casa, sveglia!".
"Gonçalo Ramos? Vale 80 milioni di meno di quello che è stato pagato"Scorrendo la TimeLine di 'X' si trovano commenti che somigliano, tristemente, ad un misto tra incazzatura e delusione: "Io non capisco chi schifa questa competizione dicendo che non serve a nulla", ha commentato per esempio La Franci, "ma siete così convinti di piazzarvi quarti in campionato? Io per nulla". Altri insistono sulla scarsa considerazione data all'Europa League: "Il Milan vuole uscire il prima possibile dall'Europa League, molti l'hanno capito oggi - ha commentato Alessandro Riva -. La cosa veramente preoccupante è che Gonçalo Ramos vale 80 milioni in meno di quello che è stato pagato".
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