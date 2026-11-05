È terminata da pochi minuti Milan-Ferencváros, sfida valevole per la 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Sul prato dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il verdetto finale è clamoroso e durissimo per il Diavolo: gli ungheresi di Balázs Borbély si impongono per 0-2 grazie a una micidiale doppietta di Lenny Joseph, affossando i piani di rimonta dei rossoneri di Rúben Amorim.

La tripla mossa di Amorim e il pasticcio horror che sblocca il match

Dopo, il tecnico del Milan opta subito per un triplo cambio a inizio ripresa: fuori Sankhoun Diawara, Yunus Musah e Alphadjo Cisse, sostituiti rispettivamente da Mario Gila, Diego Moreira e Christian Pulisic. L'impatto sembra dare nuova linfa al Diavolo: al 47' Gonçalo Ramos serve Omari Hutchinson in area, ma il suo tiro si spegne sull'esterno della rete. Poco dopo, al 50', lo stesso Ramos si accentra dalla sinistra saltando tre avversari e guadagnando un corner che infiamma San Siro.

Nel momento migliore dei rossoneri, però, si materializza l'episodio che spezza l'equilibrio a favore del Ferencváros. Al 52', Koni De Winter, appena ammonito, serve un impreciso pallone a campanile all'indietro per Lorenzo Torriani. Il giovane portiere rossonero controlla male con i piedi e, pressato da Kristoffer Zachariassen, perde la sfera travolgendo il centrocampista. L'azione proseguirebbe con un rigore solare, ma sulla palla vagante si avventa Lenny Joseph, che deposita comodamente di piatto nella porta rimasta sguarnita per lo 0-1.

Contropiede letale: Joseph firma il raddoppio ungherese

Il Milan accusa psicologicamente il colpo ma prova a reagire con orgoglio. Ramos mette ancora una volta Hutchinson davanti alla porta, ma il diagonale dell'ex Nottingham Forest sfiora il palo. L'imprecisione e le troppe palle perse continuano però a frenare la manovra del Diavolo. Al 62' un cross di Pulisic pesca Moreira sulla destra, ma il belga calcia malissimo col mancino spedendo il pallone in curva. Amorim prova allora a giocarsi la carta dell'esperienza inserendo Luka Modrić per uno spento Ardon Jashari.

Nel disperato tentativo di alzare il baricentro per agguantare il pareggio, i rossoneri si espongono inevitabilmente alle ripartenze avversarie. Al 66' arriva il raddoppio del Ferencváros: un brutto pasticcio a centrocampo, complice uno scivolone di De Winter, innesca un contropiede due contro uno condotto da Zachariassen, il quale serve a Joseph il più facile dei tap-in per la doppietta personale che gela definitivamente il pubblico milanese.

Assalto finale, il VAR e la crisi nera in Europa League

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Sotto di due reti, Amorim si gioca l'ultimo cambio inserendo il giovane Francesco Camarda al posto di Davide Bartesaghi per un assetto a due punte. Il classe 2008 va subito vicino al bersaglio grosso, ma è il Ferencváros a sfiorare ripetutamente il tris tra il 71' e il 73' con un destro potente di Zachariassen e un'incornata di Mariano Gómez da corner. Al 77' il match vive un ultimo sussulto: l'arbitro svizzero Urs Schnyder viene richiamato al VAR per una on-field review ed espelle l'attaccante nigeriano Bamidele Yusuf (subentrato a Joseph) per una gomitata intenzionale a palla lontana ai danni di Gila.In superiorità numerica il Milan si riversa in avanti: all'81' Hutchinson, senza dubbio il più positivo dei suoi, impegna Dibusz che respinge d'istinto con un piede. Ci provano ancora Moreira all'83' e nuovamente Hutchinson all'85', ma senza fortuna. Dopo 4' di recupero - in cui Joseph va ad un passo dalla tripletta - il match si chiude sullo 0-2. Per il Milan si tratta della terza, pesante sconfitta in quattro partite di Europa League: dopo la sosta per le Nazionali, la trasferta ad Atene contro l'Olympiacos diventerà un decisivo dentro o fuori in un cammino europeo drammaticamente in salita.