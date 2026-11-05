I rossoneri di Rúben Amorim soffrono maledettamente nei primi 45' contro il Ferencváros di Balázs Borbély: Lorenzo Torriani super su Lenny Joseph, squadra fuori tra i fischi
Milan-Ferencváros, probabili formazioni: turnover per Amorim | Video
È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Ferencváros, match valevole per la 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Nella cornice dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il punteggio dopo i primi 45' di gioco è inchiodato sullo 0-0. Una prima frazione di gioco decisamente complicata per i rossoneri di Rúben Amorim, messi a dura prova dall'intraprendenza degli ungheresi guidati da Balázs Borbély.
Sofferenza rossonera: Joseph spaventa la difesa di AmorimL'avvio di partita del Milan è caratterizzato da ritmi decisamente bassi, con poca brillantezza e una vistosa lentezza nella circolazione del pallone. Fattori che permettono agli ospiti di prendere coraggio e campo fin dai primi minuti. La prima fiammata dell'incontro arriva infatti al 4' ed è di marca ungherese: il centravanti Lenny Joseph si libera di forza, col fisico, di Sankhoun Diawara in area di rigore e impegna Lorenzo Torriani alla prima parata del match.
I rossoneri faticano a ridestarsi e al 13' incassano un altro spavento: Veljko Birmančević tenta la conclusione dall'interno dell'area di rigore rossonera, ma il suo piatto si spegne a fondo campo. Poco dopo il quarto d'ora è Kristoffer Zachariassen a inserirsi in profondità bruciando Diawara in velocità, ma il suo tiro di punta è debole e diventa facile preda di Torriani.
Il Milan è piatto: Amorim si sbraccia, Torriani è provvidenzialeLe troppe palle perse in fase di impostazione fanno infuriare Rúben Amorim, che si sbraccia continuamente da bordo campo nel tentativo di scuotere i suoi, chiedendo maggiore grinta e intensità. Il Diavolo tuttavia appare anestetizzato, forse ancora appagato dal grande successo nel derby di campionato, e al 20' serve un colpo di tacco provvidenziale di Koni De Winter in piena area per sventare un assist di Birmančević che avrebbe liberato Joseph a porta vuota.
Al 27' un brutto pasticcio in uscita prima di Adrien Rabiot e poi di Ardon Jashari regala un'altra prateria a Joseph: il piazzato del centravanti della Nazionale di Haiti finisce però tra le braccia del portiere rossonero. San Siro prova a spingere la squadra e l'unico a mostrare intraprendenza è Alphadjo Cisse – fresco di convocazione nella Nazionale maggiore per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio – il quale però pecca di irruenza e rimedia un'ammonizione evitabile al 32'.
Fischi a San Siro: si va al riposo sullo 0-0Al 33' è ancora Rabiot a immolarsi in calcio d'angolo per anticipare Joseph a botta sicura. Di fronte a un Milan così piatto, Amorim in panchina appare sconsolato e medita già le prime mosse per la ripresa. Al 38' si registra il primo vero squillo rossonero: sponda di prima di Gonçalo Ramos per l'accorrente Cisse, la cui conclusione al termine di un'azione prolungata finisce però altissima sopra la traversa.
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