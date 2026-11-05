È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Ferencváros, match valevole per la 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Nella cornice dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il punteggio dopo i primi 45' di gioco è inchiodato sullo 0-0. Una prima frazione di gioco decisamente complicata per i rossoneri di Rúben Amorim, messi a dura prova dall'intraprendenza degli ungheresi guidati da Balázs Borbély.

Sofferenza rossonera: Joseph spaventa la difesa di Amorim

L'avvio di partita del Milan è caratterizzato da ritmi decisamente bassi, con poca brillantezza e una vistosa lentezza nella circolazione del pallone. Fattori che permettono agli ospiti di prendere coraggio e campo fin dai primi minuti. La prima fiammata dell'incontro arriva infatti al 4' ed è di marca ungherese: il centravanti Lenny Joseph si libera di forza, col fisico, di Sankhoun Diawara in area di rigore e impegna Lorenzo Torriani alla prima parata del match.

I rossoneri faticano a ridestarsi e al 13' incassano un altro spavento: Veljko Birmančević tenta la conclusione dall'interno dell'area di rigore rossonera, ma il suo piatto si spegne a fondo campo. Poco dopo il quarto d'ora è Kristoffer Zachariassen a inserirsi in profondità bruciando Diawara in velocità, ma il suo tiro di punta è debole e diventa facile preda di Torriani.

Il Milan è piatto: Amorim si sbraccia, Torriani è provvidenziale

Le troppe palle perse in fase di impostazione fanno infuriare Rúben Amorim, che si sbraccia continuamente da bordo campo nel tentativo di scuotere i suoi, chiedendo maggiore grinta e intensità. Il Diavolo tuttavia appare anestetizzato, forse ancora appagato dal grande successo nel derby di campionato, e al 20' serve un colpo di tacco provvidenziale di Koni De Winter in piena area per sventare un assist di Birmančević che avrebbe liberato Joseph a porta vuota.

Al 27' un brutto pasticcio in uscita prima di Adrien Rabiot e poi di Ardon Jashari regala un'altra prateria a Joseph: il piazzato del centravanti della Nazionale di Haiti finisce però tra le braccia del portiere rossonero. San Siro prova a spingere la squadra e l'unico a mostrare intraprendenza è Alphadjo Cisse – fresco di convocazione nella Nazionale maggiore per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio – il quale però pecca di irruenza e rimedia un'ammonizione evitabile al 32'.

Fischi a San Siro: si va al riposo sullo 0-0

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Al 33' è ancora Rabiot a immolarsi in calcio d'angolo per anticipare Joseph a botta sicura. Di fronte a un Milan così piatto, Amorim in panchina appare sconsolato e medita già le prime mosse per la ripresa. Al 38' si registra il primo vero squillo rossonero: sponda di prima di Gonçalo Ramos per l'accorrente Cisse, la cui conclusione al termine di un'azione prolungata finisce però altissima sopra la traversa.Il ribaltamento di fronte vede ancora Joseph sverniciare Diawara e impegnare Torriani con i piedi, mentre al 41' Ramos tenta un destro senza troppe pretese da fuori area che si spegne sul fondo. L'ultimo brivido della prima frazione arriva al 43', quando Torriani si oppone con un autentico miracolo al diagonale di Joseph, liberatosi con troppa facilità dalla marcatura blanda di De Winter. L'arbitro svizzero Urs Schnyder non concede recupero e manda le squadre negli spogliatoi:. Nella ripresa servirà una scossa mentale per strappare i tre punti.