La Nazionale Italiana riparte e guarda al futuro con molti giovani talenti presenti. Tra le novità più interessanti dell'elenco dei convocati, diramato pochi minuti fa in vista degli ultimi due impegni dei gironi di Nations League ,spicca il nome di Alphadjo Cisse, giovane calciatore del Milan chiamato a vestire la maglia azzurra per le prossime sfide.

Milan Cisse convocato in Nazionale

Una convocazione molto significativa per il giovane rossonero, che avrà l'opportunità di mettersi in mostra anche in azzurro. Un riconoscimento molto importante per il percorso di crescita effettuato dal giovane talento rossonero. Gli azzurri torneranno a radunarsi domenica sera Coverciano per preparare gli ultimi due appuntamenti del gruppo 1 della lega.

Il programma prevede due sfide molto impegnative: giovedì 12 l'Italia affronterà la Francia allo stadio di San Siro mentre, domenica 15, sarà impegnata contro il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

L'obiettivo è consolidare la permanenza nella lega e provare a conquistare una delle prime due posizioni, che garantirebbero l'accesso ai quarti di finale. L'Italia è già certa almeno del terzo posto, e sarà tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni europee del prossimo dicembre a Belfast. Ecco di seguito, l'elenco completo dei convocati, con all'interno anche i due ex rossoneri Lontani e Liberali.

L'elenco completo dei convocati

Marco Carnesecchi (Atalanta),

Gianluigi Donnarumma (Manchester City),

Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori:

Honest Ahanor (Crystal Palace),

Alessandro Bastoni (Inter),

Riccardo Calafiori (Arsenal),

Federico Dimarco (Inter),

Daniele Ghilardi (Roma),

Michael Kayode (Brentford),

Gianluca Mancini (Roma),

Marco Palestra (Chelsea),

Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti:

Nicolò Barella (Inter),

Riccardo Cassano (Como),

Issa Doumbia (Sporting CP),

Nicolò Fagioli (Fiorentina),

Davide Frattesi (Lazio),

Simone Lontani (Parma),

(Parma), Niccolò Pisilli (Roma),

Samuele Ricci (Como),

Alessandro Romano (Cagliari),

Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: