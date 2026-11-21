Poco dopo la conferenza stampa di Ruben Amorim, il proprietario del Milan Gerry Cardinale si è fermato all'uscita di Milanello per scambiare due chiacchiere con i tifosi e i giornalisti presenti al centro sportivo. L'inviato di PianetaMilan Stefano Bressi ha documentato le dichiarazioni rilasciate dal patron rossonero, che si è lasciato andare su diversi temi interessanti: dal mercato di gennaio alle voci su Endrick, passando per l'imminente arrivo di Markus Krösche e il rinnovo di Adrien Rabiot. Ecco, dunque, la sua intervista:

Milan, l'intervista a Gerry Cardinale | PianetaMilan

"Sono pronto per domani, abbiamo trascorso due splendide giornate. Ieri ero a Casa Milan per pianificare il mercato di gennaio e il proseguo della stagione. La squadra sta bene, ho parlato con alcuni giocatori e sono molto carichi e positivi. La partita di domani è molto importante, speriamo di uscirne vincitori".

Cardinale: "Sono pronto per il mercato di gennaio"

"Se sono pronto per il mercato di gennaio? Assolutamente, stiamo lavorando molto. La sessione invernale è sempre piena di insidie. Dovremo essere preparati e opportunisti. Non prenderemo alcuna decisione finché non ne saremo sicuri al 100%. Spenderemo soldi, ma lo faremo in maniera intelligente. Dobbiamo restare allineati con il progetto tecnico e le idee di Amorim"

Su Krösche

"So che siete molto concentrati su Markus Krosche. Siamo pronti a fare un annuncio, tornerò a parlarvene presto".

"Endrick è uno dei migliori al mondo"

"Il nostro progetto non riguarda un singolo giocatore. Endrick è uno dei migliori al mondo se non il migliore al mondo in quella posizione. Ha tutto il mio rispetto, vedremo cosa succederà nel corso del mercato".

Milan, Cardinale sul rinnovo di Rabiot

"Adoro Adrien, è uno dei miei preferiti. Penso sia fantastico. Rinnovo? Ne stiamo parlando e spero che riusciremo a raggiungere un accordo. E' un giocatore simbolo della nostra squadra"