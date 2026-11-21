Adrien Rabiot sempre più vicino al rinnovo con il Milan: lo stato delle trattative e i nomi per il post Luka Modric
Milan, premiato anche Rabiot durante il Premio Gentleman Fair Play | PM Video
Prosegue la stagione dei rinnovi a Casa Milan: dopo gli accordi con Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic, il club rossonero è pronto a blindare un altro pilastro della squadra. Si tratta di Adrien Rabiot, che in stagione è già a quota 5 gol e 5 assist in 13 partite. Nel frattempo, si lavora anche per inserire un centrocampista di alto livello in vista della prossima stagione, quando Luka Modric - con ogni probabilità - appenderà gli scarpini al chiodo.
Milan, rinnovo in vista per RabiotNel corso del vertice a Casa Milan della giornata di ieri, venerdì 20 novembre 2026, si è discusso a lungo del rinnovo di Adrien Rabiot. Estendere il contratto con il centrocampista francese è considerato prioritario da Cardinale, che lo vede come uno dei giocatori attorno a cui costruire il progetto. L'idea è prolungare l'accordo attuale - in scadenza nel 2028 - fino al 30 giugno 2030, con tanto di adeguamento di ingaggio, attualmente da 5 milioni di euro netti a stagione.
Rabiot: leader tecnico e carismaticoArrivato nell'estate del 2025 dal Marsiglia per appena 10 milioni di euro dopo la lite con Jonathan Rowe, Rabiot si è subito imposto come titolare inamovibile, chiudendo la sua prima stagione in rossonero con 6 reti e 5 assist in 32 presenze. Ruben Amorim lo impiega sia in mediana e sia sulla trequarti, riconoscendolo come uno dei leader tecnici e carismatici attorno a cui far girare la squadra.
Chi può affiancarlo a metà campo la prossima stagioneAl termine della stagione il contratto di Modric con il Milan andrà in scadenza. A meno di clamorosi ribaltoni, il fuoriclasse croato non rinnoverà e dirà addio al calcio giocato. La dirigenza rossonera non vuole farsi trovare impreparata e sta già sondando tre profili in vista della prossima stagione:
- Bruno Fernandes: in scadenza di contratto nel 2027 con il Manchester United
- Scott McTominay: fortemente caldeggiato da Adidas, nuovo sponsor tecnico del Milan dal 2028
- Mateo Kovacic: in scadenza a fine stagione con il Manchester City
Rimpiazzare Modric è praticamente impossibile, ma trattenere Rabiot significherebbe ripartire da una certezza a centrocampo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quanto tempo ci vorrà per definire il rinnovo di contratto del centrocampista francese.
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