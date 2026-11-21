Ipotesi prestito al Cagliari per Francesco Camarda: l'analisi sul percorso di crescita, i dettagli dell'affare e la contropartita chiesta dal Milan
Il mercato di gennaio si avvicina e la cessione temporanea di Francesco Camarda prende sempre più quota. Tra le squadra maggiormente interessate al centravanti classe 2008, che in stagione ha collezionato appena 6 presenze per un totale di 119 minuti in campo, c'è il Cagliari. L'obiettivo del Milan è garantire al ragazzo un ambiente in cui possa giocare con continuità e senza eccessive espressioni: il club sardo può essere lo step giusto o rischia di replicare miserabilmente quanto successo a Lecce? Ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione, analizziamoli insieme.
Il ruolo di Camarda nel Cagliari di PisacaneIl Cagliari di Fabio Pisacane si schiera con un 4-2-3-1 fatto di intensità e verticalità. Per sbloccare la prima preoccupazione sull'eventuale inserimento di Camarda è il numero di gol segnati: 10, soltanto Parma (9) e Venezia (8) hanno fatto peggio. Per un attaccante che ha bisogno di trovare gol e fiducia, forse sarebbe meglio giocare in una squadra a trazione più offensiva.
Il secondo nodo riguarda la concorrenza. Pisacane ha a disposizione altri due centravanti:
- M'Bala Nzola: 2 gol in 4 presenze
- Kevin Carlos: 0 gol in 7 presenze
Nonostante nessuno dei due stia offrendo garanzie, l'ipotesi che Camarda conquisti la titolarità in appena sei mesi resta remota. Forse sarebbe meglio optare per un'esperienza formativa in Serie B, puntando su una squadra che crei più occasioni da gol e possa garantirgli un minutaggio più alto.
La contropartitaParlando degli attaccanti del Cagliari non abbiamo fatto il nome di Paul Mendy: non ce ne siamo dimenticati, ma a gennaio il centravanti senegalese potrebbe lasciare la Sardegna. Secondo quanto riportato da 'SportMediaset', il Milan avrebbe chiesto il cartellino del classe 2007 come contropartita nell'operazione per portare Camarda sull'isola. Vedremo se l'affare andrà in porto e, soprattutto, chi ci avrà guadagnato.
Camarda, il peso di essere un predestinatoDi Francesco Camarda si parla da quando segnava caterve di gol nelle giovanili del Milan. A 15 anni, 8 mesi e 15 giorni debutta tra i professionisti, stabilendo il record di più giovane esordiente nella storia della Serie A. Intorno al ragazzo, inevitabilmente, si creano aspettative enormi. Qualcuno lo ha già bollato come sopravvalutato, ma il percorso di Pio Esposito insegna che non è ancora troppo tardi: una nuova esperienza in prestito potrebbero aiutare il classe 2008 a completare il proprio percorso di crescita.
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