Il mercato di gennaio si avvicina e la cessione temporanea di Francesco Camarda prende sempre più quota. Tra le squadra maggiormente interessate al centravanti classe 2008, che in stagione ha collezionato appena 6 presenze per un totale di 119 minuti in campo, c'è il Cagliari. L'obiettivo del Milan è garantire al ragazzo un ambiente in cui possa giocare con continuità e senza eccessive espressioni: il club sardo può essere lo step giusto o rischia di replicare miserabilmente quanto successo a Lecce? Ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione, analizziamoli insieme.

Il ruolo di Camarda nel Cagliari di Pisacane

Ildisi schiera con unfatto di intensità e verticalità. Per sbloccare la prima preoccupazione sull'eventuale inserimento diè ilsoltanto Parma (9) e Venezia (8) hanno fatto peggio. Per un attaccante che ha bisogno di trovare gol e fiducia, forse sarebbe meglio giocare in una squadra a trazione più offensiva.

Il secondo nodo riguarda la concorrenza. Pisacane ha a disposizione altri due centravanti:

M'Bala Nzola: 2 gol in 4 presenze

2 gol in 4 presenze Kevin Carlos: 0 gol in 7 presenze

Nonostante nessuno dei due stia offrendo garanzie, l'ipotesi che Camarda conquisti la titolarità in appena sei mesi resta remota. Forse sarebbe meglio optare per un'esperienza formativa in Serie B, puntando su una squadra che crei più occasioni da gol e possa garantirgli un minutaggio più alto.

La contropartita

Camarda, il peso di essere un predestinato