Mentre il Milan lo aspetta dopo il problema ai reni che lo tiene fermo da inizio novembre, Pavlovic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast serbo 'SS Calcio'. Nel corso della chiacchierata, il difensore serbo ha ripercorso le tappe principali della propria carriera, raccontando alcuni simpatici aneddoti su Massimiliano Allegri, Sergio Conceiçao e Diego Moreira:

Milan, l’intervista a Strahinja Pavlovic

"Lavorare con Allegri mi ha aiutato tantissimo. È con lui che sono cresciuto di più da quando gioco in Italia. Come difensore ho velocità, forza e so uscire bene palla al piede, posso anche spingermi avanti e fare gol, ma sulla tattica ho sempre avuto qualche mancanza. Al Partizan, in prima squadra, avevo imparato solo le cose di base. Rispetto alla mentalità calcistica italiana ero un po' indietro, perché qui i ragazzi cominciano a lavorare su certi meccanismi fin da piccoli".

Gli avversari più forti affrontati?

"A livello fisico il duello più duro è stato sicuramente contro Romelu Lukaku. Però anche Marcus Thuram è complicatissimo: ha forza, gamba e tanta qualità palla al piede. Con Lautaro, invece, in area non puoi mai distrarti: se gli lasci un attimo o non gli stai addosso, ti punisce subito. Non gli puoi concedere spazio".

Sulle caratteristiche tecniche

"Come difensore ho una buona velocità, forza e capacità di uscire palla al piede. Sono in grado anche di lanciarmi in avanti e di segnare, ma l’aspetto tattico è sempre stato una mia lacuna".

Sul rapporto con Diego Moreira

"All'inizio non sapevo neanche che fosse il figlio di Almami, che al Partizan ha fatto la storia. È un ragazzo davvero in gamba, sa pure qualche parola in serbo. Suo padre l'ho incrociato durante un allenamento e abbiamo subito chiacchierato del Partizan, com'è normale che sia. Mi ha fatto molto piacere rivederlo, me lo ricordavo ai tempi in cui giocava in Serbia. Con Moreira scherzo spesso dicendogli che a fine carriera dobbiamo fare almeno un anno insieme al Partizan. Gli ricordo che ho tre anni in più di lui, quindi dovrà adattarsi un po' se vogliamo tornare lì nello stesso momento. È davvero un bravo ragazzo. Nello spogliatoio c'è un clima bellissimo, giocare nel Milan è proprio una gioia".

Su Conceiçao

"Conceiçao ha tolto la Nutella e da quel momento non l'abbiamo più vista (ride, ndr). È una brava persona, a me sta simpatico, però aveva metodi durissimi, quasi 'alla Hitler'. Quando andavamo in trasferta per la partita, in hotel stavamo ognuno per conto nostro: solo i giocatori insieme, tutti gli altri fuori. In allenamento ginocchiere e gomitiere erano obbligatorie sempre, che facesse gelo o trentacinque gradi non importava. Tre giorni prima di una gara, alcuni compagni sono andati a un concerto fino alle undici di sera... Aveva dei collaboratori, o delle spie se vogliamo dirla così, che gli riferivano tutto, e ha tirato su un tale caos che nella partita dopo cinque o sei di loro non hanno visto nemmeno un minuto in campo".

ha iniziato ripercorrendo l'annata vissuta sotto la guida di, stagione della maturità per il serbo, che ha chiuso conin 38 presenze:Interrogato sulle proprie qualità principali,ha risposto così:Il centrale serbo si è aperto anche sul rapporto che lo lega a, snocciolando qualche aneddoto anche su, padre del belga ed ex calciatoredel Partizan Belgrado:Per concludere,ha parlato del periodo vissuto sotto la guida di

Il serbo ha poi raccontato un altro aneddoto legato al periodo di Conceiçao in panchina:

"C'è poi un altro episodio di Conceiçao, appena arrivato sulla panchina del Milan: si presentò alla prima riunione con quaranta minuti di ritardo. Eravamo tutti lì ad aspettarlo, compresa la dirigenza, e lui stava nel suo ufficio. Voleva solo mettere subito in chiaro chi comandava. L'ha fatto apposta".