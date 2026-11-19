Le condizioni di Strahinja Pavlovic e Mike Maignan in vista di Milan-Frosinone di Serie A: Ruben Amorim sorride a metà
Milan, corridoio d'onore per Pavlovic dopo il rinnovo: le immagini esclusive da Milanello | VIDEO PM
E' da poco terminata la seduta di allenamento del Milan in vista del match contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle ore 18:00 a San Siro. Da Milanello arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Mike Maignan e Strahinja Pavlovic.
Filtra ottimismo per MaignanGli esami a cui si è sottoposto Mike Maignan dopo il problema all'anca accusato in Nazionale hanno escluso la presenza di lesioni. Il portiere francese ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo e sembra pronto a difendere i pali della porta del Milan contro il Frosinone. Sospiro di sollievo, dunque, dopo il brutto spavento preso da Amorim e dai tifosi durante Francia-Turchia.
Milan, Pavlovic verso il forfait contro il FrosinoneSecondo quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan, le chance di vedere Strahinja Pavlovic a San Siro per Milan-Frosinone sono molto basse. Il centrale serbo si è allenato parzialmente in gruppo nella seduta di allenamento odierna a Milanello e sta lavorando per tornare al 100%, ma non è ancora al meglio dopo il problema ai reni che lo ha colpito nelle ultime settimane e potrebbe restare nuovamente a riposo.
L'ora di DiawaraAl posto di Pavlovic, sulla sinistra, dovrebbe partire nuovamente il giovane Sankhoun Diawara. Il difensore francese classe 2006 si è inserito alla grande nel Milan di Amorim, che lo ha premiato schierandolo da titolare quattro volte nelle ultime cinque partite. Sarà lui a vedersela con Farès Ghedjemis, esterno algerino del Frosinone già a quota 1 gol e 5 assist in stagione.
La lista degli infortunati in casa MilanOltre a Pavlovic, ci sono altri sei giocatori del Milan ancora out per infortunio:
- Pietro Terracciano: trauma alla spalla destra (rientro dicembre)
- Samuel Chukwueze: problema all'anca (rientro 2027)
- Matteo Gabbia: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con un parziale interessamento tendineo (rientro 2027)
- Alexis Saelemaekers: operato alla caviglia (rientro 2027)
- Fikayo Tomori: lesione al flessore mediale (rientro dicembre)
- Ruben Loftus-Cheek: lesione al flessore della coscia (rientro dicembre)
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