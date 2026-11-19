Arrivano segnali positivi da Milanello in vista della sfida di domenica a 'San Siro' tra Milan e Frosinone. Il portiere Mike Maignan sta proseguendo il proprio percorso di recupero dopo il problema fisico accusato durante gli impegni con la Nazionale francese e nella giornata odierna ha svolto una parte dell'allenamento sul campo. Un passo avanti importante per il capitano rossonero, che va così verso il ritorno a disposizione di Rúben Amorim per la ripresa del campionato.

Maignan torna ad allenarsi sul campo

La notizia più importante riguarda proprio le condizioni del portiere francese. Dopo lo stop rimediato nel corso di Francia-Turchia, Maignan ha ripreso gradualmente il lavoro sul terreno di gioco, svolgendo una parte della seduta a Milanello. Le sensazioni sono dunque positive e il numero 16 rossonero dovrebbe essereper la partita contro i ciociari.

Una buona notizia per Amorim, che potrà contare sul proprio capitano in una gara importante per riprendere il cammino in campionato dopo la sosta per le Nazionali. La presenza di Maignan rappresenta un elemento fondamentale per la squadra, non soltanto per le sue qualità tra i pali, ma anche per la leadership e la personalità che porta all'interno del gruppo.

Nessuna lesione dopo lo stop con la Francia

La preoccupazione era nata durante la sfida di Nations League tra Francia e Turchia, quando Maignan era stato costretto a lasciare il campo all'intervallo a causa di un problema nella regione pubo-adduttoria, accusato in seguito a un contrasto con l'avversario Ismail Yuksek.

Gli esami strumentali effettuati successivamente avevano però escluso la presenza di lesioni muscolari o tendinee. Un responso rassicurante per il Milan, che ha potuto impostare il recupero senza dover fare i conti con uno stop prolungato. Il portiere è stato monitorato dallo staff medico rossonero e i progressi degli ultimi giorni hanno aumentato l'ottimismo in vista del suo rientro.

Amorim ritrova il suo capitano contro il Frosinone

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La disponibilità di Maignan è un'ottima notizia per il Milan in vista dell'appuntamento di domenica 22 novembre, quando i rossoneri ospiteranno il Frosinone a San Siro alle ore 18:00. Dopo aver temuto di dover rinunciare al proprio estremo difensore, Amorim può quindi guardare con maggiore serenità alla preparazione della partita.Il ritorno in campo del francese consente inoltre di allontanare l'ipotesi di un cambio tra i pali con Lorenzo Torriani proprio alla ripresa del campionato. Il Milan ritrova così uno dei suoi punti di riferimento più importanti: Maignan è pronto a riprendersi il proprio posto e a guidare la squadra nella sfida contro la formazione ciociara.