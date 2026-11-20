Tra i migliori giocatori che si libereranno a parametro zero la prossima estate c’è Mateo Kovacic, in scadenza di contratto con il Manchester City nel 2027. Le ultime indiscrezioni di mercato accostano il centrocampista croato anche al Milan, ma siamo sicuri che sia davvero ciò di cui ha bisogno Ruben Amorim? Ecco un’analisi sulla situazione contrattuale dell’ex Real Madrid e sul suo possibile inserimento in rossonero.

Calciomercato Milan, occasione Kovacic a parametro zero

I costi dell'operazione e le alternative

E’ davvero ciò di cui ha bisogno Amorim?

4 Champions League

1 Premier League

4 Supercoppa Uefa

4 Mondiali per club

1 Europa League

1 campionato spagnolo

1 FA Cup

1 Supercoppa spagnola

3 campionati croati

2 Coppe di Croazia

Al momentotra la dirigenza rossonera e il centrocampista classe 1994, ma la scadenza fissata al 2027 potrebbe spingere ila valutare una cessione a cifre contenute già nella finestra invernale. A gennaio, ildovrebbe salutare in prestito il giovane Christian Comotto , aprendo così uno slot nelle rotazioni di Amorim. La concorrenza nella corsa aresta fitta, sia all'estero sia in Serie A, dove ancheseguono con attenzione gli sviluppi.Al Manchester City,guadagnatra parte fissa e bonus. I giocatori più pagati del– Ramos, Maignan, Rabiot e Gila – guadagnanoPer trasferirsi in rossonero, il centrocampista croato dovrà accettare diOltre all’ex Inter, Chelsea e Real Madrid, la dirigenza di Via Aldo Rossi continua a monitorare anche l’evoluzione delle situazioni di Bruno Fernandes Giocatori con lo standing e il palmares dinon si trovano ovunque. In carriera,

Nelle ultime stagione, tuttavia, la flessione del suo rendimento è stata evidente. Il centrocampista croato ha collezionato appena 17 presenze negli ultimi due anni per un totale di 525 minuti di gioco complessivi. Gli infortuni sono aumentati a dismisura nell’ultimo periodo e ritrovare la continuità non è mai facile per un calciatore di 32 anni (33 a gugno). Per il centrocampo di Ruben Amorim, forse, sarebbe meglio puntare su un giocatore più integro fisicamente, soprattutto in virtù del probabile addio di Modric a giugno.