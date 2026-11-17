Il Milan continua a programmare il futuro della squadra con il mese di gennaio che sarà molto importante sia per quanto riguarda le possibili entrate, sia per quanto riguarda le possibili partenze. Tra i calciatori che potrebbero uscire c'è anche il talento Christian Comotto.

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Calciomercato Milan, il Genoa di De Rossi in pole per Comotto

Grazie al lavoro dipuò confermare l'interesse delper unfino a fine stagione. Il Grifone è al momento in testa alla corsa per ildel Diavolo, ma andranno seguiti gli sviluppi nelle prossime settimane.

Comotto è rimasto in estate al Milan con la prospettiva di trovare spazio in stagione, ma fino a questo momento è stato utilizzato pochissimo da Ruben Amorim: solo 4 minuti in Serie A e 14 in Europa League, troppo pochi per trovare una costanza e per poter crescere.

La concorrenza a centrocampo e i pro e contro del prestito al Genoa

Serve ovviamente continuità e minuti in campo anche da titolare dopo che Comotto aveva ben impressionato la scorsa stagione incon loe il passaggio al Genoa potrebbe essere la soluzione giusta. La squadra rossoblù gioca con una mediana a due davanti alla difesa e Comotto dovrebbe battere la concorrenza di:

Il talento rossonero ha tutte le qualità per poter guadagnare minuti. In più sarebbe allenato da De Rossi, un allenatore che ha giocato in quella posizione e ha lo spessore umano per poterlo far crescere e che sta portando avanti un lavoro eccezionale al Genoa.

Lato negativo? Forse quello della pressione: un giovane che si muove a gennaio verso una piazza calda che deve salvarsi può garantirgli presenze e minutaggio? O si tornerà a dire: le partite scottano, tre punti fondamentali, non è facile trovargli spazio? Sarà tutto da verificare nel caso in cui Comotto dovesse davvero passare al Genoa a gennaio.