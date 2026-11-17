Strahinja Pavlović, classe 2001, difensore centrale serbo del Milan, lavora a Milanello per lasciarsi alle spalle il delicato problema al rene che lo ha costretto a saltare le ultime due gare dei rossoneri, quella di Europa League contro il Ferencváros e quella di Serie A contro il Genoa. I quotidiani sportivi in edicola questa mattina hanno fatto il punto della situazione sull'inconveniente fisico che ha obbligato il giocatore ad alzare bandiera bianca anche in questa sosta, impedendogli di rispondere alla convocazione della Nazionale della Serbia.

Le condizioni di Pavlović e il programma verso giovedì

Il programma di recupero di Pavlović prosegue secondo tabella: nella giornata di ieri il centrale ha svolto una

Il problema al rene — con il conseguente fastidio nei movimenti — permane tuttora, ma i sintomi, per quanto vadano comunque tenuti sotto stretto controllo medico, sembrano essere in costante miglioramento.

Se tutto dovesse procedere positivamente nel corso di questa settimana, Pavlović tornerà ad allenarsi in gruppo da giovedì 19 novembre, proprio quando saranno rientrati tutti i Nazionali a Milanello.

Obiettivo Milan-Frosinone: i numeri della sua stagione

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1.161 minuti complessivi sul terreno di gioco;

complessivi sul terreno di gioco; 13 presenze totali , suddivise tra Serie A (10) ed Europa League (3) ;

, suddivise tra ed ; 1 assist in campionato, fornito lo scorso 20 settembre 2026 a Christian Pulisic per la rete che sbloccò il match Milan-Lecce 3-0 a 'San Siro'.

L'ex difensore delha messo nel mirino il rientro in campo per, allo stadio di 'San Siro', e filtra fiducia per il suo pieno recupero.Finora, nella stagione 2026-2027, il centrale mancino ha rappresentato una pedina fondamentale per la retroguardia rossonera, raccogliendo numeri significativi: