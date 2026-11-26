Quasi tutto pronto allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia) per Olympiacos-Milan, partita valida per la 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 e in programma questa sera alle ore 18:45. Una sfida fondamentale per il cammino europeo dei rossoneri, chiamati a dare continuità ai propri risultati in un ambiente caldissimo e in piena emergenza numerica. Vediamo insieme, ora, le scelte definitive dei due allenatori, il basco Imanol Alguacil e il portoghese Rúben Amorim.

Qui Olympiacos: Alguacil punta sugli ex Serie A Pirola, Retsos e Freuler

La compagine del Pireo si presenta all'appuntamento contro il Diavolo priva di molti giocatori importanti: tra questi,(visto in Italia per qualche mese alla Roma un anno fa), nonché il bomber, che qualche anno fa, sempre in Europa League, fece una clamorosa tripletta a 'San Siro' contro i rossoneri quando indossava la maglia del Lille.

Classico 4-2-3-1 per Alguacil, che si affida all'esperienza internazionale dell'ex Manchester City Stefan Ortega tra i pali. Al centro della difesa spazio all'italiano Lorenzo Pirola, chiamato a giocare con Panagiōtīs Retsos (ex Hellas Verona), mentre in mediana agirà un'altra vecchia conoscenza del calcio tricolore come Remo Freuler. Tra centrocampo e treaquarti un trittico di qualità e velocità composto da Gustavo Sá, Jota Silva e Gelson Martins, chiamati ad assistere l'unica punta, il centravanti messicano Armando González.

Qui Milan: emergenza totale per Amorim, quattro cambi rispetto al Frosinone

I rossoneri di Amorim sono partiti per la trasferta in Grecia senza mezza squadra e con due ragazzi del— il difensoree il trequartista— aggregati alla spedizione in terra ellenica per rimpolpare la panchina. Assenti dell'ultima ora, in casa milanista,, che si sono purtroppo aggiunti ai cinque lungodegenti rimasti a Milanello.

L'unica buona notizia dall'infermeria è che è recuperato, almeno per la panchina, Fikayo Tomori. Scelte, dunque, quasi obbligate per l'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United, che opera quattro cambi rispetto all'undici iniziale visto in campionato contro il Frosinone: Pervis Estupiñán prende il posto dell'indisponibile Bartesaghi sulla corsia mancina; Ardon Jashari agirà in mediana in luogo di Modrić accanto a Rabiot, mentre Omari Hutchinson va a rimpiazzare numericamente — ma non tatticamente, portando maggiore imprevedibilità tra le linee — Yunus Musah. Infine, occasione dal primo minuto per Alphadjo Cisse al posto di Christian Pulisic, preservato inizialmente in panchina.

Olympiacos-Milan, le formazioni ufficiali

): Ortega; Retsos, Smajlović, Pirola; Pedersen, Freuler, Gustavo Sá, Onyemaechi; Jota Silva, Gelson Martins; González.: Stournaras, Georgakopoulos, Carmo, Saliakas, Tiknizjan, Bakoulas, Fortounīs, Filis, Toufakis, Yaremchuk.: Imanol Alguacil.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Jashari, Rabiot; Moreira, Hutchinson, Cisse; Ramos. A disposizione: Pittarella, Torriani, F. Terracciano, Tomori, Vladimirov, Comotto, Musah, Ossola, Pulisic. Allenatore: Amorim.

Olympiacos-Milan: arbitro, precedenti e dove vederla in tv e streaming

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A dirigere la sfida tra Olympiacos e Milan sarà l'arbitro inglese, fischietto di grande esperienza internazionale che non ha precedenti ufficiali con le due squadre, ma che ha già diretto gare ufficiali nelle competizioni europee di compagini greche (Panathīnaïkos e AEK Atene) e italiane (Inter e Atalanta).La partita del Pireo, con calcio d'inizio fissato alle, potrà essere vista in diretta tv, in esclusiva, su(canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e su, oltre che in diretta streaming mediante le appsu smartphone, tablet e pc: il tutto, ovviamente, previa sottoscrizione degli specifici abbonamenti alle due piattaforme.