Il recupero di Fikayo Tomori è l'unica nota lieta in casa Milan tra tanti infortuni: l'analisi tattica da terzino destro e l'impatto sul mercato
Rossoneri in campo a Milanello alla vigilia di Olympiakos-Milan | Video PianetaMilan
Il Milan si prepara alla sfida di questa sera contro l'Olympiacos con 9 giocatori non disponibili per infortunio con la speranza di recuperare qualche elemento tra le prossime due sfide di Serie A tra Cagliari e Parma. L'unica nota positiva per Ruben Amorim sotto questo punto di vista è il rientro dall'infortunio di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è out dal secondo tempo di Milan-Bologna del 28 ottobre per un infortunio muscolare e sarà a disposizione dei rossoneri a partire da questa sera, anche se dovrebbe partire dalla panchina.
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I numeri stagionali di Tomori in Serie AQuesti i numeri di Tomori in stagione in Serie A dal sito "Sofascore":
- Presenze: 3;
- Da titolare: 2;
- Assist: 1;
- Tocchi a partita: 32,0;
- Grandi occasioni create: 2;
- Passaggi precisi a partita: 16,3 (84%);
- Palloni recuperati a partita: 1,0;
- Dribbling subiti a partita: 0,7;
- Errori che hanno portato a un tiro: 0;
- Errori che hanno portato a un gol: 0;
- Duelli totali vinti a partita: 3,3 (67%).
Un recupero sottovalutato: il ruolo chiave nello scacchiere di AmorimIl recupero di Tomori è passato troppo inosservato ed è un ritorno sottovalutato per il Milan: proprio contro il Bologna l'inglese aveva giocato un primo tempo molto buono, dando l'assist per il secondo gol di Cisse. Tomori stava giocando benissimo da terzino destro sia in fase difensiva sia in fase offensiva e stava diventando un jolly importante per la difesa di Amorim. Gila ora può tornare a riposare in alcune circostanze e l'allenatore rossonero può contare su un'altra opzione sulla fascia destra in basso alla difesa a quattro del Diavolo.
Nuove rotazioni in difesa e i piani per il mercato di gennaioL'inglese, che in estate era a un passo dall'addio al Milan, ora è tornato e sarà determinante specialmente perché dal mercato di gennaio i rossoneri potrebbero focalizzarsi sulle fasce e sull'attacco. Tomori allunga finalmente un reparto cortissimo e sia De Winter sia Gila possono rifiatare, con Amorim che può finalmente aumentare le rotazioni in un reparto che è stato, fin dall'infortunio di Gabbia, in emergenza.
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