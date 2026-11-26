Il Milan si prepara alla sfida di questa sera contro l'Olympiacos con 9 giocatori non disponibili per infortunio con la speranza di recuperare qualche elemento tra le prossime due sfide di Serie A tra Cagliari e Parma. L'unica nota positiva per Ruben Amorim sotto questo punto di vista è il rientro dall'infortunio di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è out dal secondo tempo di Milan-Bologna del 28 ottobre per un infortunio muscolare e sarà a disposizione dei rossoneri a partire da questa sera, anche se dovrebbe partire dalla panchina.

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I numeri stagionali di Tomori in Serie A

Presenze: 3;

Da titolare: 2;

Assist: 1;

Tocchi a partita: 32,0;

Grandi occasioni create: 2;

Passaggi precisi a partita: 16,3 (84%);

Palloni recuperati a partita: 1,0;

Dribbling subiti a partita: 0,7;

Errori che hanno portato a un tiro: 0;

Errori che hanno portato a un gol: 0;

Duelli totali vinti a partita: 3,3 (67%).

Un recupero sottovalutato: il ruolo chiave nello scacchiere di Amorim

Nuove rotazioni in difesa e i piani per il mercato di gennaio

Questi i numeri diin stagione indal sito "Sofascore":Ilè passato troppo inosservato ed è un: proprio contro ill'inglese aveva giocato un primo tempo molto buono, dando l'assist per il secondo gol di. Tomori stava giocando benissimo dasia in fase difensiva sia in fase offensiva e stava diventando unora può tornare a riposare in alcune circostanze e l'allenatore rossonero può contare su un'altra opzione sulla fascia destra in basso alla difesa a quattro del Diavolo.L'inglese, che in estate era a un passo dall'addio al, ora è tornato e sarà determinante specialmente perché dali rossoneri potrebbero focalizzarsi sullee sull'allunga finalmente un reparto cortissimo e siasiapossono rifiatare, conche può finalmente aumentare le rotazioni in un reparto che è stato, fin dall'infortunio di, in emergenza.