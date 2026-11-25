Il Milan si sta preparando per la trasferta di Europa League contro l'Olympiakos: PianetaMilan è presente in prima linea con il nostro inviato Stefano Bressi. Durante la sessione mattutina a Milanello è tornato in gruppo Fikayo Tomori, pienamente recuperato (ultima gara giocata Milan-Bologna). Assenti Modric e Pavlovic oltre Gabbia, Chukwueze, Saelemaekers e Loftus-Cheek. Come rivelato dal nostro Stefano Bressi anche Francesco Camarda è assente: l'attaccante rossonero ha un dolore alla caviglia e la sua presenza per la partita di domani è in dubbio.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La classifica e le ultime quattro sfide di Europa League

Assenze quindi importanti perin vista di una partita quasi da dentro o fuori: il Milan si trova al momento al. Potrebbero servire tra iper qualificarsi ai playoff, mentre per la top 8 il Diavolo dovrebbe vincere tutte e quattro le partite restanti della fase campionato e poi sperare.

Queste le prossime sfide di Europa League in programma per il Milan:

Trasferta contro l' Olympiakos ;

; Sfida in casa contro il Sunderland ;

; Trasferta contro il Levski Sofia ;

; Chiusura a San Siro contro l'Ararat-Armenia.

La probabile formazione anti-Olympiakos e gli straordinari per Ramos

Per questo motivo è difficile pensare a un turnover troppo ampio da parte di Amorim, che potrebbe scendere in campo con una formazione molto simile a quella vista contro il

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Jashari, Pulisic; Rabiot; Ramos. All.: Amorim.

Per Ramos ci potrebbero essere degli straordinari: visto l'infortunio di Camarda il portoghese dovrà giocare ancora una volta da titolare. Con pochissime alternative Cisse dovrebbe partire dalla panchina visto che ha giocato in stagione come prima punta adattata. Resta comunque l'emergenza per Ruben Amorim in un periodo della stagione determinante a poche settimane dall'apertura del mercato di gennaio che potrebbe rinforzare sensibilmente la rosa rossonera.