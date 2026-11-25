Ultime notizie calciomercato Milan: frenata su Iōannidīs dello Sporting, numeri e valutazione. Con Camarda verso il prestito, il primo nome è Endrick
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Ieri si è parlato di un nuovo nome per l'attacco del Milan ovvero quello di Fōtīs Iōannidīs, prima punta classe 2000 dello Sporting. Il nostro Stefano Bressi ha cercato conferme: secondo quanto risulta alla redazione di PianetaMilan, il giocatore greco ad oggi non interessa al Milan.
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Carriera, valutazione e numeri stagionali di Fōtīs IōannidīsFōtīs Iōannidīs è cresciuto nel settore giovanile del Levadeiakos passando poi al Panathīnaïkos. 190 partite con 51 gol e 15 assist in cinque stagioni con il "Pana". Nell'estate del 2025 il passaggio allo Sporting in Portogallo, dove finora ha collezionato 37 presenze con un bottino di 8 reti e 6 assist. Secondo il sito 'Transfermarkt', il cartellino di Iōannidīs avrebbe una valutazione attorno ai 16 milioni di euro.
Questi i suoi numeri stagionali in Champions League dal sito Sofascore:
- Presenze: 4;
- Da titolare: 1;
- Gol: 0;
- Tiri in porta a partita: 0,0;
- Assist: 0;
- Passaggi riusciti a partita: 6,0 (75%);
- Tocchi a partita: 14,8;
- Grandi occasioni mancate: 0;
- Duelli totali vinti a partita: 2,5 (50%);
- Palloni recuperati per partita: 1,0.
Statistiche non impattanti.
Strategie d'attacco per gennaio: Camarda verso il prestito, il sogno resta EndrickNonostante Iōannidīs non sia ad oggi un obiettivo per il Milan, è altamente probabile che il Diavolo vada alla ricerca di un rinforzo in attacco nel mese di gennaio: questo perché Francesco Camarda dovrebbe andare in prestito (si parla tanto di Cagliari) e servirebbe quantomeno un'alternativa a Ramos. Il primo nome resta quello di Endrick del Real Madrid: l'attaccante brasiliano è infortunato in questo momento e potrebbe tornare a disposizione di Mourinho a dicembre inoltrato, proprio prima del mercato di gennaio che potrebbe decidere il suo futuro. Se il Real Madrid dovesse aprire a una cessione, il Milan si farebbe trovare pronto in prima fila.
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