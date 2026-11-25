Ieri si è parlato di un nuovo nome per l'attacco del Milan ovvero quello di Fōtīs Iōannidīs, prima punta classe 2000 dello Sporting. Il nostro Stefano Bressi ha cercato conferme: secondo quanto risulta alla redazione di PianetaMilan, il giocatore greco ad oggi non interessa al Milan.

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Carriera, valutazione e numeri stagionali di Fōtīs Iōannidīs

Fōtīs Iōannidīs è cresciuto nel settore giovanile delpassando poi al. 190 partite con 51 gol e 15 assist in cinque stagioni con il "Pana". Nell'estate del 2025 il passaggio allo Sporting in Portogallo, dove finora ha collezionato. Secondo il sito 'Transfermarkt', il cartellino di Iōannidīs avrebbe una valutazione attorno ai

Questi i suoi numeri stagionali in Champions League dal sito Sofascore:

Presenze: 4;

4; Da titolare: 1;

1; Gol: 0;

0; Tiri in porta a partita: 0,0;

0,0; Assist: 0;

0; Passaggi riusciti a partita: 6,0 (75%);

6,0 (75%); Tocchi a partita: 14,8;

14,8; Grandi occasioni mancate: 0;

0; Duelli totali vinti a partita: 2,5 (50%);

2,5 (50%); Palloni recuperati per partita: 1,0.

Statistiche non impattanti.

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