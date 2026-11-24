Sabato sera, allo stadio 'Santiago Bernabéu', il Real Madrid di José Mourinho ha battuto in rimonta per 2-1 il Celta Vigo nella 13^ giornata della Liga 2026-2027 grazie ai gol di Jude Bellingham (66') e Carlos Espí (85'), che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio dei galiziani. Nelle file delle 'Merengues' è subentrato al 71', al posto di Yan Diomande, anche il talentuoso attaccante brasiliano Endrick, grande obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato invernale.

Infortunio Endrick, lesione all'adduttore: 2026 finito in anticipo?

Sono stati però 19 minuti stregati per il giovane centravanti ex Palmeiras, costretto ad alzare bandiera bianca per un nuovo stop fisico. Ilha infatti annunciato tramite bollettino ufficiale che il proprio numero 9 si è procurato una

Si tratta già del secondo infortunio stagionale per Endrick, dopo quello accusato tra agosto e settembre: un inconveniente serio che rischia concretamente di far chiudere il suo 2026 in anticipo. Finora il classe 2006 ha collezionato appena 160 minuti in 8 presenze complessive con i 'Blancos' tra Liga (5) e Champions League (3), mettendo comunque a referto un gol e un assist in Europa nella spettacolare vittoria per 4-3 in casa della Roma.

Calciomercato Milan, offerta da 70 milioni per Endrick: la posizione di Mourinho

Al di là di questo nuovo intoppo fisico, ilha tutta l'intenzione di provare a portarea Milanello già nel. Il brasiliano è un vero e proprio pallino del proprietario, deciso a regalare al tecnicoun potenziale 'craque' capace di spostare gli equilibri e cambiare le sorti della stagione rossonera.

Secondo quanto rivelato in Spagna dall'autorevole emittente 'Cadena SER', il club di Via Aldo Rossi avrebbe già recapitato a Madrid una proposta ufficiale da 70 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giocatore a gennaio. Dal canto suo, José Mourinho non vorrebbe lasciar partire il ragazzo a stagione in corso e lo stesso Endrick, ad oggi, non ha ancora chiesto ufficialmente alla dirigenza madrilena di essere ceduto.

Il summit con la Roc Nation a Madrid e il piano del Milan per battere la Roma

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La partita, tuttavia, è tutt'altro che chiusa. Gli agenti del calciatore sono infatti attesi proprio in questa settimana nella Capitale iberica per fare il punto della situazione con la 'Casa Blanca': da questo summit decisivo, con ogni probabilità, si capirà molto di più sul futuro immediato del brasiliano. Ricordiamo comesia rappresentato dalla potente agenzia, che vanta solidi rapporti di lavoro con ilfin dal 2020 oltre a profondi legami di fiducia e amicizia personale con lo stesso. Insomma, per strappare il baby talento delle 'Merengues' — jolly offensivo capace di agire tanto sulla trequarti destra quanto da centravanti puro — i rossoneri possono contare su una corsia preferenziale.Sullo sfondo resta vivo anche l'interesse della, che però vorrebbe prelevare Endrick soltanto con la formula del prestito. Il, al contrario, è pronto ad affondare il colpo acquistandolo a, magari concedendo al Real Madrid unafissata tra glida esercitare, eventualmente, nell'estate