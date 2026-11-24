Il Milan, come noto, è alla caccia di un nuovo centravanti che, nella prossima sessione invernale di calciomercato, possa sostituire numericamente Francesco Camarda, il baby talento classe 2008 destinato a partire con la formula del prestito per giocare con maggiore continuità. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, oltre ai nomi dei 'soliti noti', ovvero Endrick (Real Madrid) e Nicolò Tresoldi (Bruges), c'è anche quello di Fōtīs Iōannidīs da tenere seriamente d'occhio.

Calciomercato Milan, spunta Iōannidīs: piace ad Amorim e costa meno di Endrick

Classe 2000,è un attaccante centrale delloe della: il profilo piace molto all'allenatore rossoneroe, sempre secondo Di Marzio, figura contemporaneamente anche sul taccuino dei dirigenti della. Quello di Iōannidīs è un nome da tenere in forte considerazione per ilperché risulta sicuramente meno costoso rispetto ad, configurandosi dunque come una pista decisamente più accessibile.

Allo stesso tempo, come specificato dallo stesso Di Marzio, il Milan è attualmente l'unica squadra tra le big del campionato italiano a non avere problemi di vincoli legati alle spese. Qualora, dunque, Gerry Cardinale — proprietario del club rossonero dal 2022 — volesse decidere di investire pesante per un top player, avrebbe pieno margine di manovra per farlo.

Chi è Fōtīs Iōannidīs: carriera, numeri e trofei dell'attaccante greco

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Valutazione e impatto tattico: un vice Gonçalo Ramos per il Milan

Ma chi è di preciso? Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del, club con cui ha disputato, segnatoe fornitoin tre stagioni dal 2017 al 2020, il centravanti si è rivelato al grande pubblico internazionale indossando la prestigiosa maglia biancoverde deldi Atene.Nella squadra ellenica — in cui oggi milita anche l'ex capitano rossonero— Iōannidīs ha disputato complessivamente, messo a segnoe fornitonell'arco di cinque stagioni, dal 2020 al 2025. Durante il suo periodo al 'Pana', inoltre, ha arricchito il proprio palmarès vincendo(2022 e 2024) e venendo eletto per ben due volte consecutive(2023 e 2024). Nell'estate 2025 è poi arrivato il grande salto in Portogallo, allo, dove finora ha collezionatocon un bottino diAcquistato dai 'Leões' per, oggi, secondo le stime riportate dal popolare portale specializzato 'Transfermarkt', il cartellino diavrebbe una valutazione attorno ai. Si tratterebbe dunque di un investimento relativamente 'low cost', capace di alzare sensibilmente il livello qualitativo della rosa delnel ruolo di vice, pur senza spostare da solo gli equilibri del campionato come invece un fuoriclasse del calibro di Endrick potrebbe aiutare a fare. Ad ogni modo, quella che porta al centravanti greco resta una pista calda da continuare a monitorare con attenzione.