Gianluca Di Marzio rilancia la candidatura del centravanti greco dello Sporting Lisbona per il dopo Francesco Camarda: costa molto meno di Endrick e Nicolò Tresoldi
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il Milan, come noto, è alla caccia di un nuovo centravanti che, nella prossima sessione invernale di calciomercato, possa sostituire numericamente Francesco Camarda, il baby talento classe 2008 destinato a partire con la formula del prestito per giocare con maggiore continuità. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, oltre ai nomi dei 'soliti noti', ovvero Endrick (Real Madrid) e Nicolò Tresoldi (Bruges), c'è anche quello di Fōtīs Iōannidīs da tenere seriamente d'occhio.
Calciomercato Milan, spunta Iōannidīs: piace ad Amorim e costa meno di EndrickClasse 2000, Fōtīs Iōannidīs è un attaccante centrale dello Sporting Lisbona e della Nazionale della Grecia: il profilo piace molto all'allenatore rossonero Rúben Amorim e, sempre secondo Di Marzio, figura contemporaneamente anche sul taccuino dei dirigenti della Roma. Quello di Iōannidīs è un nome da tenere in forte considerazione per il calciomercato invernale perché risulta sicuramente meno costoso rispetto ad Endrick e Tresoldi, configurandosi dunque come una pista decisamente più accessibile.
Allo stesso tempo, come specificato dallo stesso Di Marzio, il Milan è attualmente l'unica squadra tra le big del campionato italiano a non avere problemi di vincoli legati alle spese. Qualora, dunque, Gerry Cardinale — proprietario del club rossonero dal 2022 — volesse decidere di investire pesante per un top player, avrebbe pieno margine di manovra per farlo.
Chi è Fōtīs Iōannidīs: carriera, numeri e trofei dell'attaccante grecoMa chi è di preciso Fōtīs Iōannidīs? Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Levadeiakos, club con cui ha disputato 49 partite, segnato 8 gol e fornito un assist in tre stagioni dal 2017 al 2020, il centravanti si è rivelato al grande pubblico internazionale indossando la prestigiosa maglia biancoverde del Panathīnaïkos di Atene.
Valutazione e impatto tattico: un vice Gonçalo Ramos per il MilanAcquistato dai 'Leões' per 22 milioni di euro, oggi, secondo le stime riportate dal popolare portale specializzato 'Transfermarkt', il cartellino di Iōannidīs avrebbe una valutazione attorno ai 16 milioni di euro. Si tratterebbe dunque di un investimento relativamente 'low cost', capace di alzare sensibilmente il livello qualitativo della rosa del Milan nel ruolo di vice Gonçalo Ramos, pur senza spostare da solo gli equilibri del campionato come invece un fuoriclasse del calibro di Endrick potrebbe aiutare a fare. Ad ogni modo, quella che porta al centravanti greco resta una pista calda da continuare a monitorare con attenzione.
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