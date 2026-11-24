Giovedì 26 novembre, alle ore 18:45, allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia), andrà in scena Olympiacos-Milan, sfida valida per la 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Una partita da dentro o fuori che i rossoneri di Rúben Amorim, attualmente in grave difficoltà nella competizione continentale, devono vincere a tutti i costi per continuare a coltivare concrete chance di qualificazione al prossimo turno.

Olympiacos-Milan, la scelta di Amorim: niente turnover e spazio ai titolari

Le ultime di formazione: chance dal 1' per Jashari e Hutchinson, Pavlović out

Gli esperimenti di formazione tentati da Amorim nelle precedenti uscite europee contro, conclusesi entrambe con sconfitte cocenti (0-3 al 'Vitality Stadium' la prima, 0-2 a '' la seconda), non hanno affatto convinto. Pertanto, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, inil tecnico lusitano darà finalmente spazio ai titolari. Qualche cambio ci sarà comunque nell'undici di partenza per gestire le energie, ma non avverrà alcuno stravolgimento totale.A centrocampo dovrebbe trovare spazio dal primo minuto lo svizzero, rinvigorito dal primo gol in maglia rossonera siglato domenica contro il Frosinone in campionato: a fargli posto dovrebbe essere, rimasto in campo per tutti i 90' contro i ciociari e che necessita inevitabilmente di rifiatare.

Si candida con forza per una maglia da titolare anche Omari Hutchinson, che dovrebbe rilevare Adrien Rabiot. Si va verso la conferma in blocco, invece, al centro della difesa della coppia formata da Koni De Winter e Sankhoun Diawara, visto che Strahinja Pavlović domani sosterrà ulteriori accertamenti clinici presso la clinica 'La Madonnina' per monitorare i problemi legati ai calcoli renali che lo hanno messo di fatto fuori causa nell'ultimo mese. L'obiettivo dello staff medico sarà riavere il difensore serbo al meglio per Cagliari-Milan di lunedì in campionato.

Confermate dal 1' tutte le altre 'bocche da fuoco' offensive del Diavolo: Diego Moreira, Christian Pulisic e Gonçalo Ramos guideranno l'attacco, con Alphadjo Cisse pronto a subentrare a gara in corso dalla panchina per spaccare la partita e far male alla squadra del Pireo.

La probabile formazione del Milan contro l'Olympiacos

Ecco, dunque, laper la delicata trasferta di dopodomani in casa dell'allenato da

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Hutchinson, Musah, Jashari, Moreira; Pulisic; Ramos. A disposizione: Torriani, Pittarella, F. Terracciano, Vladimirov, Bartesaghi, Comotto, Modrić, Rabiot, Cisse, Camarda. Allenatore: Amorim.

Classifica Europa League: il cammino opposto di Olympiacos e Milan

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Le due squadre arrivano allo scontro diretto con stati d'animo e classifiche diametralmente opposte. L'di Alguacil occupa attualmente un brillanteconconquistati in 4 giornate: i greci hanno ottenuto due vittorie interne contro Jagiellonia (2-1) e Sparta Praga (1-0), un prestigioso successo esterno (1-0) sul campo dell'Olympique Marsiglia e infine un pareggio (0-0) sempre in Francia, sul campo del Rennes.Ildi Amorim, al contrario, staziona ora alcon appena: un'unica vittoria finora, il netto 4-0 sul campo del RB Salisburgo, seguita da ben 3 sconfitte pesanti contro Benfica (0-2 a 'San Siro'), Bournemouth (0-3 in trasferta) e Ferencváros (0-2 ancora tra le mura amiche).