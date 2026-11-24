Calciomercato Milan, spunta un nome nuovo e pesante per l'attacco di Rúben Amorim: secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', i rossoneri stanno monitorando con grande attenzione Gustavo Varela, centravanti portoghese classe 2005 in forza al Monza. Il club di Via Aldo Rossi è infatti alla ricerca di un'alternativa di alto livello a Gonçalo Ramos — alle prese nelle ultime ore con un lieve problema muscolare — e ha già manifestato l'intenzione di aprire alla partenza di Francesco Camarda per permettere al giovane talento di giocare con maggiore continuità.

Gustavo Varela-Milan, concorrenza altissima: parla l'AD Baldissoni

Il profilo di, esploso definitivamente incon la maglia biancorossa a suon di gol e prestazioni di grande spessore fisico e tecnico, non ha attirato soltanto le attenzioni del. Sia il giocatore — tramite il suo entourage — sia ilhanno infatti già ricevuto diverse manifestazioni d'interesse da parte di big italiane (tra cui Juventus, Inter e Napoli) e club di Premier League.

A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente Mauro Baldissoni, amministratore delegato del Monza, che ha confermato ufficialmente l'esistenza di questi sondaggi pur ribadendo la linea della società brianzola per la finestra invernale di gennaio: l'obiettivo primario del club è infatti quello di trattenere Varela fino al termine della stagione per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati. Ovvero la permanenza in Serie A.

Prezzo da 30 milioni e doppio vincolo con il Benfica: i dettagli dell'affare

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Oltre alla volontà del Monza di non privarsi del suo gioiello a metà stagione, il— o qualsiasi altra società intenzionata a sferrare l'assalto decisivo — dovrà fare i conti con una valutazione economica già molto elevata e con una situazione contrattuale alquanto complicata.Il prezzo del cartellino diè infatti attualmente fissato dal Monza a(cifra che potrebbe ulteriormente lievitare in caso di asta estiva). Non solo: nell'operazione conserva un ruolo chiave il, club in cui è cresciuto l'attaccante lusitano, che mantiene due importanti clausole a proprio favore: ile soprattutto ilpresentata da altri club (matching right).

Sarà difficile, pertanto, per il Milan di Gerry Cardinale e Rúben Amorim riuscire a strappare il centravanti lusitano alla squadra di Ivan Jurić a stagione in corso, ma le vie del mercato sono infine e nulla sarebbe impossibile se il numero uno di RedBird mettesse sul piatto del Monza del denaro sonante. Benfica permettendo, ovviamente.