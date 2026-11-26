Endrick potrebbe essere il colpo del mercato invernale per il Milan, ma occhio anche alla Roma. A "TNT Sports Brazil" il terzino giallorosso Wesley ha parlato proprio del talento brasiliano:

"Ho detto a Endrick di venire alla Roma! Sarà lui a decidere ma sa che qui la tifoseria lo amerebbe e i compagni lo accoglierebbero volentieri".

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La rivelazione di Fabrizio Romano e la mossa di Cardinale

"Wesley in nazionale ha parlato spesso bene della Roma ad Endrick e sta cercando di convincerlo, ma il Milan è assolutamente attento alla vicenda Endrick tramite Gerry Cardinale che è direttamente coinvolto. Il Milan ha le “antenne dritte” per Endrick e attende di capire cosa accadrà a Madrid. Questa vicenda ci farà chiacchierare".

Il nodo Mourinho, l'infortunio e i numeri di Endrick

Gol: 0;

Tiri totali: 1;

Tiri in porta: 1;

Passaggi riusciti: 4/6 (67%);

Tocchi: 9;

Dribbling riusciti: 1 (1);

Palloni recuperati: 2;

Duelli a terra (vinti): 1 (1).

Ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato il giornalistasu "YouTube":Buona parte dell'operazione potrebbe dipendere dalla gestione che prometterannoe il. L'allenatore portoghese è stato più volte chiaro: se fosse solo una sua scelta il brasiliano non lascerebbe i blancos. Mapotrebbe cercare un'occasione importante per trovare più continuità e minuti in campo. Purtroppo il brasiliano ha subito unae starà ai box fino alla fine di, proprio poco prima delche potrebbe decidere il suo futuro. Ultima presenza stagionale per Endrick in campionato contro ilgiocando una ventina di minuti entrando nella ripresa. Ecco i suoi numeri dal sito Sofascore:

Ancora pochi per un ragazzo dotato del suo talento: il futuro dell'attaccante potrebbe dipendere proprio dalla centralità nel progetto del Real Madrid. Nel caso il Milan si farà trovare pronto visto che le priorità dovrebbero essere un attaccante e un giocatore per le fasce.