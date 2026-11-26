Calciomercato Milan, Gerry Cardinale in prima fila per Endrick nonostante l'infortunio: la posizione di Mourinho e la concorrenza della Roma
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Endrick potrebbe essere il colpo del mercato invernale per il Milan, ma occhio anche alla Roma. A "TNT Sports Brazil" il terzino giallorosso Wesley ha parlato proprio del talento brasiliano:
"Ho detto a Endrick di venire alla Roma! Sarà lui a decidere ma sa che qui la tifoseria lo amerebbe e i compagni lo accoglierebbero volentieri".
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La rivelazione di Fabrizio Romano e la mossa di CardinaleAd aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato il giornalista Fabrizio Romano su "YouTube":
"Wesley in nazionale ha parlato spesso bene della Roma ad Endrick e sta cercando di convincerlo, ma il Milan è assolutamente attento alla vicenda Endrick tramite Gerry Cardinale che è direttamente coinvolto. Il Milan ha le “antenne dritte” per Endrick e attende di capire cosa accadrà a Madrid. Questa vicenda ci farà chiacchierare".
Il nodo Mourinho, l'infortunio e i numeri di EndrickBuona parte dell'operazione potrebbe dipendere dalla gestione che prometteranno Mourinho e il Real Madrid. L'allenatore portoghese è stato più volte chiaro: se fosse solo una sua scelta il brasiliano non lascerebbe i blancos. Ma Endrick potrebbe cercare un'occasione importante per trovare più continuità e minuti in campo. Purtroppo il brasiliano ha subito una lesione muscolare e starà ai box fino alla fine di dicembre, proprio poco prima del mercato di gennaio che potrebbe decidere il suo futuro. Ultima presenza stagionale per Endrick in campionato contro il Celta Vigo giocando una ventina di minuti entrando nella ripresa. Ecco i suoi numeri dal sito Sofascore:
- Gol: 0;
- Tiri totali: 1;
- Tiri in porta: 1;
- Passaggi riusciti: 4/6 (67%);
- Tocchi: 9;
- Dribbling riusciti: 1 (1);
- Palloni recuperati: 2;
- Duelli a terra (vinti): 1 (1).
Ancora pochi per un ragazzo dotato del suo talento: il futuro dell'attaccante potrebbe dipendere proprio dalla centralità nel progetto del Real Madrid. Nel caso il Milan si farà trovare pronto visto che le priorità dovrebbero essere un attaccante e un giocatore per le fasce.
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