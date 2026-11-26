Dalle occasioni Balde, Mazraoui e Dodô fino ai sogni internazionali e alle piste italiane: tutti i profili ideali sulle fasce per il 3-4-2-1 del Milan di Ruben Amorim.
Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"
1. Le piste calde e le occasioni di mercato
- Alejandro Balde (Barcellona). È il nome più mediatico: proposto da Jorge Mendes, sta trovando poco spazio in blaugrana e cerca minutaggio. Ha una progressione palla al piede devastante, perfetta per spaccare le difese chiuse in Serie A. Il nodo è la formula: il Barcellona valuta il cartellino intorno ai 40 milioni, ma il Milan spinge per un prestito con diritto di riscatto a gennaio.
- Noussair Mazraoui (Manchester United). È uno dei nomi più caldi nelle ultime ore, anche perché Amorim lo conosce benissimo avendolo già allenato. Il suo grande punto di forza è la duttilità: nasce terzino/esterno destro, ma gioca con naturalezza anche a sinistra. Per un allenatore che ama cambiare assetto a partita in corso è oro colato.
2. I profili internazionali perfetti per il sistema di AmorimSe la dirigenza decidesse di fare un investimento strutturale già a gennaio (o di impostarlo per giugno), ci sono almeno quattro profili di altissimo livello che si incastrano alla perfezione nel 3-4-2-1:
- Daniel Svensson (Borussia Dortmund). Classe 2002 svedese, è un giocatore totale: abbinando resistenza atletica fuori dal comune e grande pulizia tecnica, è uno dei profili più monitorati dagli scout rossoneri. Il costo è alto (35-45 milioni), ma per età e caratteristiche è un investimento da top club.
- Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton). Tra i migliori esterni puri della Premier League per dribbling e imprevedibilità offensiva. Nel sistema di Amorim agirebbe praticamente da ala aggiunta, dando al Milan una pericolosità a sinistra che oggi manca.
- Antonee Robinson (Fulham). Se si cerca impatto fisico immediato e affidabilità difensiva oltre alla spinta, lo statunitense è una garanzia. Ha gamba, esperienza internazionale e regge l'urto nei duelli a campo aperto.
- Maxim De Cuyper (Club Brugge). Un'opzione più sostenibile economicamente rispetto ai big di Premier, ma già pronta per palcoscenici europei. Mancino educatissimo, gran tiro da fuori e ottima visione di gioco: perfetto per chi cerca un esterno capace di fare assist da fermo e su azione.
3. Le alternative "made in Serie A"
- Nuno Tavares (Lazio). Quando è integro fisicamente, per strapotere atletico e capacità di arrivare sul fondo è un fattore dominante nel nostro campionato, anche se l'affidabilità fisica resta l'unica vera incognita.
- Juan Miranda (Bologna). Seguìto da tempo dai rossoneri, è una soluzione più ragionata ed economica per allungare le rotazioni a sinistra senza stravolgere gli equilibri economici del mercato invernale.
- Dodô (Fiorentina). Sulla corsia destra rappresenta l'occasione "pronta all'uso" in Serie A. Conosce già il campionato, ha un motore inesauribile e garantisce spinta costante e qualità nel palleggio stretto, caratteristiche che ricordano molto gli esterni valorizzati da Amorim ai tempi dello Sporting Lisbona.
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