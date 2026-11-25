Dopo la straripante vittoria in campionato contro il Frosinone per 5-1, il Milan di Amorim si prepara a scendere nuovamente in campo in Europa League. Nella giornata di domani, i rossoneri affronteranno l'Olympiacos allo stadio Pireo di Atene alle ore 18:45. per il match valido per la quinta giornata della League Phase.

Olympiacos-Milan, probabili formazioni

PROBABILE OLYMPIACOS

L'Olympiacos, guidato dallo spagnolo Imanol Alguacil, occupa la sesta posizione in classifica. Domenica, in campionato, hanno battuto l'Iraklis per, dopo il pareggio per 0-0 contro il Rennes in Europa. I greci dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1.

In porta spazio ad Ortega, con Saliakas e Onyemaechi sulle corsie difensive, entra la coppia di centrali sarà formata da Retsos e Carmo. In mediana spazio a Puerta e Hezze. Sulla trequarti presenzieranno Bailey, Sà e Fortounis, pronti a supportare Gonzalez.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Carmo, Onyemaechi; Puerta, Hezze; Bailey, Sá, Fortounis; González. All. Alguacil

PROBABILE MILAN

Se in campionato i rossoneri vanno molto bene, in Europa la storia è diversa: i rossoneri sono 28esimi con soli 3 punti e provengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Ferencvaros. Amorim dovrebbe optare per il 4-3-3, con il solito Maignan tra i pali mentre, in difesa, presenti, conancora fuori. A centrocampo spazio a, mentre il tridente d'attacco sarà formato da Moreira, Hutchinson e il solito Ramos.

MILAN (4-3-3) : Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Musah, Jashari, Rabiot, Moreira, G. Ramos, Hutchinson. ALL: Ruben Amorim