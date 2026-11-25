Milan-Frosinone, il gesto di Modric nei confronti di Pulisic: il video della partita contro il Frosinone
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Il Milan ha conquistato una vittoria meritatissima per 5-1 contro il Frosinone a San Siro, regalando una prestazione positivissima al proprio pubblico. Tra i protagonisti della serata c'è stato sicuramente Christian Pulisic, autore di una rete molto bella. Ma c'è un dettagli forse molto meno evidente e che merita di essere sottolineato.
Milan, bello il gol di Pulisic ma...Minuti 68, il risultato si trova già sul 4-1 e la partita sembra ormai chiusa. Pulisic si lancia verso la porta del Frosinone, supera gli avversari e, davanti al portiere lo batte con uno scavato. una giocata di qualità, che conferma nuovamente la grandezza del numero 11 americano.
Eppure, a rendere più speciale l'azione, è stato il comportamento di Luka Modric. Il croato, nonostante i suoi 41 anni, non ha esitato a scattare per accompagnare l'azione offensiva, percorrendo all'incirca 70 metri per dare un aiuto a Pulisic.
Naturalmente, Modric non poteva avere la stessa velocità dell'americano, ma i suo contributo è stato tutt'altro che inutile. Modric, infatti, a effettuato un movimento molto prezioso, andando ad ostacolare il rientro di amerò, che stava cercando di recuperare alcuni metri.
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