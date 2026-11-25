Emergenza totale nel Milan di Amorim prima dell'Olympiakos: si ferma anche Davide Bartesaghi, salgono a nove gli indisponibili. La probabile formazione
Rossoneri in campo a Milanello alla vigilia di Olympiakos-Milan | Video PianetaMilan
Altre brutte notizie per Ruben Amorim: secondo quanto raccolto da PianetaMilan Davide Bartesaghi non è stato convocato per la partita tra Olympiakos e Milan di domani sera a causa di una peritendinite alla gamba destra.
L'infermeria del Milan: la lista completa dei nove indisponibiliMilan quindi sempre più corto, ecco chi non è disponibile in questo momento:
- Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra;
- Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra;
- Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare;
- Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia;
- Strahinja Pavlovic - Recupero post coliche renali;
- Luka Modric - Risentimento al retto femorale destro;
- Francesco Camarda - Problema alla caviglia;
- Pietro Terracciano - Problema fisico;
- Davide Bartesaghi - Peritendinite alla gamba destra.
La probabile formazione anti-Olympiakos: tocca a EstupinanImprobabile pensare a un turnover troppo ampio da parte di Amorim, viste le poche soluzioni a disposizione.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Moreira, Musah, Jashari, Pulisic; Rabiot; Ramos. All.: Amorim.
Per Ramos ci potrebbero essere degli straordinari: visto l'infortunio di Camarda il portoghese dovrà giocare ancora una volta da titolare senza potersi riposare, dalla panchina probabilmente Cisse che è l'unico che può giocare prima punta. In difesa spazio a Pervis Estupinan al posto dell'indisponibile Bartesaghi. Unica nota positiva il recupero di Fikayo Tomori. Resta comunque l'emergenza per Ruben Amorim in un periodo della stagione determinante: il Diavolo dovrà fare il meglio possibile prima dell'arrivo del mercato di gennaio, in cui la squadra rossonera potrebbe essere tra le protagoniste assolute.
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