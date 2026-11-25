Domani sera, al caldissimo stadio 'Georgios Karaiskakis' di Atene, il Milan affronterà una trasferta decisiva per il proprio cammino in Europa League. Dopo quattro giornate, la squadra di Ruben Amorim occupa il 28° posto con 3 punti — frutto della vittoria contro il Salisburgo e delle sconfitte contro Benfica, Bournemouth e Ferencváros — e deve rientrare almeno tra le prime 24 per accedere ai playoff. Dall'altra parte trova l'Olympiakos di Imanol Alguacil, sesto in classifica con 10 punti: 4 gol fatti, uno solo subito e 3 clean sheet.

Europa League, verso Olympiakos-Milan: i punti di forza dei greci

Classifica: 10 punti conquistati attraverso tre vittorie e un pareggio.

10 punti conquistati attraverso tre vittorie e un pareggio. Tenuta difensiva: una sola rete subita e tre porte inviolate su quattro partite.

una sola rete subita e tre porte inviolate su quattro partite. Gestione del pallone: 54% di possesso medio e 85% di precisione nei passaggi.

54% di possesso medio e 85% di precisione nei passaggi. Palle inattive: produzione offensiva fatta perlopiù di corner e cross, buona fisicità sulle palle alte.

Il 4-2-3-1 di Alguacil

La risposta tattica del Milan di Ruben Amorim

Gli spazi in transizione e l'obbligo dei tre punti

Ecco qualche spunto utile a comprendereschiera i suoi con ilper creare, mantenendo la possibilità di allargare la manovra sulle corsie esterne quando gli spazi si chiudono. In medianae Gustavo Sá gestiscono il possesso, mentre Kostas Fortounis riceve tra le linee per collegare centrocampo e attacco. Sugli esternigarantiscono strappi e uno contro uno, mentre in attacco il pericolo numero uno è, che dovrebbe giocare al posto dell'infortunato El Kaabi.Per contrastare l'impianto dei greci,si affida alla maggiore qualità e capacità di giocare sotto pressione dei suoi giocatori. Ilcostruisce dal basso con tre uomini alzando gli esterni, mentre in fase difensiva oscilla tra una linea a quattro e una a cinque. La tenuta dei rossoneri passerà dal, chiamato a chiudere le linee di passaggio verso Fortounis e ain caso di ripartenze di Bailey e Jota Silva.La propensione dell'a portare diversi giocatori nella metà campo avversaria può apriregreca al momento del recupero palla. Superare rapidamente la prima pressione permetterà agli esterni rossoneri e agli inserimenti dei centrocampisti di attaccare la profondità. Al Pireo ilha un solo risultato utile per non compromettere (quasi del tutto) la qualificazione ai playoff: