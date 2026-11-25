Il Milan si gioca la permanenza in Europa League sul campo dell'Olympiakos, squadra sesta in classifica e imbattuta con una sola rete incassata finora
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Domani sera, al caldissimo stadio 'Georgios Karaiskakis' di Atene, il Milan affronterà una trasferta decisiva per il proprio cammino in Europa League. Dopo quattro giornate, la squadra di Ruben Amorim occupa il 28° posto con 3 punti — frutto della vittoria contro il Salisburgo e delle sconfitte contro Benfica, Bournemouth e Ferencváros — e deve rientrare almeno tra le prime 24 per accedere ai playoff. Dall'altra parte trova l'Olympiakos di Imanol Alguacil, sesto in classifica con 10 punti: 4 gol fatti, uno solo subito e 3 clean sheet.
Europa League, verso Olympiakos-Milan: i punti di forza dei greciEcco qualche spunto utile a comprendere il calcio proposto dall’Olympiakos:
- Classifica: 10 punti conquistati attraverso tre vittorie e un pareggio.
- Tenuta difensiva: una sola rete subita e tre porte inviolate su quattro partite.
- Gestione del pallone: 54% di possesso medio e 85% di precisione nei passaggi.
- Palle inattive: produzione offensiva fatta perlopiù di corner e cross, buona fisicità sulle palle alte.
Il 4-2-3-1 di AlguacilAlguacil schiera i suoi con il 4-2-3-1 per creare superiorità numerica nella zona centrale del campo, mantenendo la possibilità di allargare la manovra sulle corsie esterne quando gli spazi si chiudono. In mediana Remo Freuler e Gustavo Sá gestiscono il possesso, mentre Kostas Fortounis riceve tra le linee per collegare centrocampo e attacco. Sugli esterni Jota Silva e Leon Bailey garantiscono strappi e uno contro uno, mentre in attacco il pericolo numero uno è Armando González, che dovrebbe giocare al posto dell'infortunato El Kaabi.
La risposta tattica del Milan di Ruben AmorimPer contrastare l'impianto dei greci, Amorim si affida alla maggiore qualità e capacità di giocare sotto pressione dei suoi giocatori. Il Milan costruisce dal basso con tre uomini alzando gli esterni, mentre in fase difensiva oscilla tra una linea a quattro e una a cinque. La tenuta dei rossoneri passerà dal lavoro di filtro del centrocampo, chiamato a chiudere le linee di passaggio verso Fortounis e a raddoppiare sulle corsie in caso di ripartenze di Bailey e Jota Silva.
Gli spazi in transizione e l'obbligo dei tre puntiLa propensione dell'Olympiakos a portare diversi giocatori nella metà campo avversaria può aprire spazi alle spalle della linea difensiva greca al momento del recupero palla. Superare rapidamente la prima pressione permetterà agli esterni rossoneri e agli inserimenti dei centrocampisti di attaccare la profondità. Al Pireo il Milan ha un solo risultato utile per non compromettere (quasi del tutto) la qualificazione ai playoff: conquistare la vittoria.
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