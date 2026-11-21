Costacurta stronca il Milan: "Ma quale Amorim, il vero problema sono i giocatori" | Video

Il Milan ha tantissimi talenti giovani in rosa, tra cui anche gli italiani Alphadjo Cisse, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda, tre protagonisti delle qualificazioni agli Europei Under 21 dell'Italia di Silvio Baldini. Il commissario tecnico degli azzurrini è stato intervistato da "La Gazzetta dello Sport", parlando in particolare di Cisse:

"Rispetto a un anno fa ho trovato un altro ragazzo, più maturo e preparato, con un’autostima più spiccata, psicologicamente cambiato, più forte. Deve ringraziare il Milan che lo ha preso dal Catanzaro in Serie B, ci ha creduto e gli ha fatto spazio, facendolo poi giocare con continuità. Se poi viene in Nazionale e fa bene, tanto meglio".

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"Analizzando gli allenamenti venivano fuori una serie di situazioni in cui arrivava a segnare attaccando lo spazio e la profondità: se ti riesce farlo a destra e a sinistra, vuol dire che puoi farlo anche al centro. Ma anche lì il merito è solo dello staff che ha avuto l’intuizione, capito che in quel modo Cisse poteva essere utile al nostro sistema di gioco e allo stesso tempo permesso ad Alpha di scoprirsi in un nuovo ruolo con successo. Io sono solo onesto e meritocratico nelle scelte. Anche se il gol all’Armenia in realtà è arrivato da seconda punta, nel finale di quella partita avevamo due centravanti, lui e Camarda".

Baldini su Camarda: il dialogo e l'ipotesi prestito a gennaio

"Posso solo parlare del lavoro che facciamo insieme. Ci ho parlato a lungo, gli ho dedicato tempo, mi sono fatto spiegare le sue preoccupazioni, il suo timore di non riuscire a esprimersi come vorrebbe. Ho ricambiato raccontandogli episodi miei, della mia vita, di come ne sono venuto fuori. Un dialogo non da ct-giocatore ma da figlio, anzi nipote quale potrebbe essere, e nonno: col cuore. Non mi interessano le prestazioni fini a se stesse, ci saranno se si sentirà nel posto giusto. Cerco di fargli capire che lo vedo, lo seguo in tanti piccoli gesti: è un ragazzo coscienzioso che non deve diventare ossessionato dal traguardo, ma vivere il calcio per quello che è, un divertimento. Se invece che un divertimento diventa un esame, allora ti preoccupa, e se ti preoccupa non ti diverte più e non ti fa rendere al massimo".

È stato proprioa proporlo per la prima volta nel ruolo di prima punta:ha parlato anche di: l'attaccante sta giocando poco con il Milan e invece segna con regolarità con l'Italia Under 21.

Forse servirebbe un prestito a gennaio:

"In questo non intervengo. Ci sono società, agenti, famiglia: loro sanno quale sarà la strada migliore per lui. Ricordiamoci che ha diciotto anni, gioca nel Milan, in Under 21 e con me è venuto anche nelle due partite in Nazionale maggiore. Chiaro che più gioca, meglio è per il Milan e per tutti. Parliamo di un grande giocatore, un campione per me, che deve finire la sua maturazione: sta ancora crescendo, già vede benissimo la porta e si sacrifica per la squadra".

Il futuro in Nazionale A e gli elogi ad Amorim e Bartesaghi

"Per me sì. Li vedo in pianta stabile in Nazionale A, chiaro che devono dimostrarlo e guadagnarlo sul campo. Ma hanno tutte le caratteristiche per farlo. Alpha l’ho trovato più preparato anche nelle scelte di gioco, bravo Amorim a valorizzarlo".

possono essere la coppia in attacco della Nazionale futura:

Parole importantissime per Davide Bartesaghi:

"Davide è uno dei migliori giocatori nel ruolo che ho allenato in tanti anni, è bravo, molto professionale, maturo, introverso ma aperto e non è una contraddizione: è per dire che ha in sé un potenziale enorme e me lo dimostra ogni volta che viene con noi. Fossi un allenatore qualsiasi di Serie A lo porterei con me. Per l’Under 21 Bartesaghi è un lusso. Gioca con il cuore, con passione, intelligenza oltre ad avere doti tecniche, fisiche e di corsa di alto livello: può giocare in tutti i ruoli della fascia, per me se parte a 50 metri dalla porta può esprimersi al meglio".