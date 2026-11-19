Camarda a Casa Milan per il rinnovo: "Sono molto contento" | VIDEO PM

A gennaio, il Milan sarà chiamato a prendere una decisione in merito al futuro di Francesco Camarda. Il centravanti classe 2008, che in stagione ha collezionato appena 6 presenze per un totale di 119 minuti in campo, sembra destinato a partire in prestito per trovare maggiore continuità. A fornire le ultime novità sulla possibile destinazione ci ha pensato il giornalista Francesco Letizia, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

Milan, le ultime da Letizia sul futurodi Camarda

"Francesco Camarda è destinato a lasciare il Milan in prestito e l'idea che possa andare non in Italia ma all'estero diventa sempre più consistente. Perché all'estero? Perché togliere pressioni a Camarda non sarebbe male. Perché all'estero magari vieni trattato diversamente nel bene e nel male".

Secondo quanto riferito da, perstarebbe prendendo quota l'ipotesi di un

Indiscrezioni che vanno contro a quelle riportate da 'SportMediaset', secondo cui il Torino sarebbe in cima alla lista delle pretendenti del classe 2008. Sulle tracce del giocatore continua a restare attento anche il Monza, che però in questo momento sembra più defilato rispetto alla concorrenza.

Camarda, il peso di essere un predestinato