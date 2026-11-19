Quale futuro per Francesco Camarda? Possibile soluzione all'estero: le ultime novità dal giornalista Francesco Letizia
Camarda a Casa Milan per il rinnovo: "Sono molto contento" | VIDEO PM
A gennaio, il Milan sarà chiamato a prendere una decisione in merito al futuro di Francesco Camarda. Il centravanti classe 2008, che in stagione ha collezionato appena 6 presenze per un totale di 119 minuti in campo, sembra destinato a partire in prestito per trovare maggiore continuità. A fornire le ultime novità sulla possibile destinazione ci ha pensato il giornalista Francesco Letizia, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.
Milan, le ultime da Letizia sul futurodi CamardaSecondo quanto riferito da Letizia, per Camarda starebbe prendendo quota l'ipotesi di un trasferimento all'estero:
"Francesco Camarda è destinato a lasciare il Milan in prestito e l'idea che possa andare non in Italia ma all'estero diventa sempre più consistente. Perché all'estero? Perché togliere pressioni a Camarda non sarebbe male. Perché all'estero magari vieni trattato diversamente nel bene e nel male".
Indiscrezioni che vanno contro a quelle riportate da 'SportMediaset', secondo cui il Torino sarebbe in cima alla lista delle pretendenti del classe 2008. Sulle tracce del giocatore continua a restare attento anche il Monza, che però in questo momento sembra più defilato rispetto alla concorrenza.
Camarda, il peso di essere un predestinatoDi Francesco Camarda si parla da quando segnava caterve di gol nelle giovanili del Milan. A 15 anni, 8 mesi e 15 giorni debutta tra i professionisti, stabilendo il record di più giovane esordiente nella storia della Serie A. Intorno al ragazzo, inevitabilmente, si creano aspettative enormi. Qualcuno lo ha già bollato come sopravvalutato, ma il percorso di Pio Esposito insegna che non è ancora troppo tardi: una nuova esperienza in prestito potrebbero aiutare il classe 2008 a completare il proprio percorso di crescita.
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