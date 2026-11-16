Di Francesco Camarda si parla da quando segnava caterve di gol nelle giovanili del Milan. A 15 anni, 8 mesi e 15 giorni debutta tra i professionisti, stabilendo il record di più giovane esordiente nella storia della Serie A. Intorno al ragazzo, inevitabilmente, si creano aspettative enormi. Qualcuno lo ha già bollato come sopravvalutato, ma il percorso di Pio Esposito insegna che non è ancora troppo tardi. Cosa faceva l’attaccante dell’Inter all’età del classe 2008? E cosa possono imparare i rossoneri da questo esempio?

Camarda, il peso di essere un predestinato

Dopo il debutto da record, la consacrazione arriva all'Europeo Under 17 del 2024, in cuitrascina l’Italia alla vittoria da sotto età e vince il premio di MVP del torneo. Dopo qualche presenza in prima squadra, nell’estate del 2025 il classe 2008 si trasferisce in prestito al. L’esperienza in Salento è meno fortunata del previsto:che ne interrompe in anticipo la stagione.

Con un po’ più di esperienza nel bagaglio, Camarda torna al Milan. Durante il pre-campionato convince Amorim a tenerlo in rosa, firmando anche il rinnovo di contratto fino al 2031. L’avvio di stagione, tuttavia, non è stato quello che l’attaccante rossonero avrebbe desiderato: 6 presenze, zero gol e appena 119 minuti in campo. A gennaio potrebbe partire in prestito, ma i tifosi e la società non devono dimenticare di lasciare al classe 2008 il tempo di crescere, sbagliare e migliorare.

Pio Esposito , cosa faceva all'età di Camarda?

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, nell’estate del 2023

si trasferisce in prestito allo

: la prima vera esperienza tra i professionisti. Nella sua prima stagione in

, a 18 anni, esattamente la stessa età che ha ora Camarda, il centravanti nerazzurro chiude con questi numeri:

38 presenze (di cui 21 da subentrato)

(di cui 21 da subentrato) 3 gol

1.773 minuti giocati

Non solo non era ancora il centravanti che oggi conosciamo: all’età di Camarda, Pio Esposito non era neanche titolare in un club di Serie B. Lontano dai riflettori, però, il classe 2005 accumula esperienza e comincia a costruire il proprio percorso calcistico. Questo non gli impedisce, nel giro di un paio di stagioni, di diventare l’attaccante titolare della Nazionale italiana.

Dalle 3 alle 19 reti: l'esplosione di Pio Esposito

Il paradosso dei predestinati: il Milan non deve avere fretta

La seconda stagione allo Spezia rappresenta la svolta per, che chiude conL'attaccante originario di Castellammare di Stabia diventa uno dei protagonisti della Serie B e trascina la squadra ligure fino ai playoff. Nell’estate del 2025dove riesce a confermarsi ai massimi livelli. Una progressione che testimonia quanto il rendimento di un giovane possa migliorare nel giro di 12 mesi, soprattutto se di mestiere fa il centravantiIl calcio italiano tende a individuare prestissimo i propri talenti e ad attribuire loro aspettative enormi. Il paragone connon riguarda le caratteristiche tecniche, ma le. L’esperienza dell’attaccante nerazzurra dimostra che anche un attaccante destinato a grandi palcoscenici può avere bisogno di una tappa intermedia. Ora ildeve individuare il percorso migliore per, garantendogli un ambiente in cui possa giocare con continuità e crescere senza pressioni eccessive.