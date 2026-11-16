Dai possibili arrivi di Yoro e Inacio fino al futuro di Camarda, passando per le ultime su Maignan: ecco le migliori notizie di oggi in chiave Milan
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Giornata carica di notizie per il Milan di Amorim. Con la pausa delle Nazionali ormai finita, i riflettori ritornano sul campionato, con il Milan che è chiamato ad affrontare il Frosinone domenica pomeriggio: i rossoneri, però, dovranno fare a meno di Maignan? Spazio anche alle ultime notizie di mercato, con il possibile prestito di Camarda e gli arrivi di Inacio e Yoro.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Ipotesi YoroIl Milan starebbe valutando il profilo del giovane classe 2005 Leny Yoro, difensore centrale del Manchester United, in vista della sessione invernale di mercato. Secondo Ekrem Konur, i rossoneri continuerebbero a monitorare il giovane, per il quale servirebbe una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Nel mirino, però, ci resta anche Goncalo Inacio dello Sporting Lisbona. Il giovane Yoro, attualmente, ha un contratto con lo United fino al giugno del 2029 e percepisce all'incirca 3,9 milioni di euro netti a stagione.
2. Situazione CamardaIl Milan sarebbe valutando attentamente il futuro di Francesco Camarda, sempre più vicino ad un prestito nella sessione invernale di mercato. Secondo la Gazzetta, sono diverse le società interessate: in Italia spiccano Torino, Monza, Udinese, Sampdoria, Parma, Sassuolo e Pisa, ma non si esclude la pista estera. L'obiettivo è far trovare maggiore continuità al giovane, per poi, magari, reinvestirci a giugno.
3. Torna di moda InacioIl Milan si prepara al mercato di gennaio e, tra le priorità per Amorim, figurano un vice Goncalo Ramos, visto anche il prestito di Camarda, e un nuovo difensore centrale. Proprio in vista del reparto arretrato, è tornato di moda il nome di Goncalo Inacio, difensore centrale dello Sporting Lisbona già sondato in estate. Secondo Di Marzio, il calciatore potrebbe essere un vero e proprio obiettivo per gennaio. La valutazione, però, si aggirerebbe attorno ai 40-45 milioni di euro.
4. Le ultime su MaignanArrivano dei segnali confortanti provenienti dalla Francia sulle condizioni fisiche di Mike Maignan. Secondo quanto riferito dall'Equipe, i primi esami effettuati sul portiere del Milan dopo il problema alla coscia e il fastidio agli adduttori accusati nella serata di ieri, avrebbero dato esito rassicurante. Il portiere del Milan potrebbe presto tornare ad allenarsi, puntando così alla sfida contro il Frosinone, in programma domenica pomeriggio. Nella giornata di domani, però, verranno effettuati ulteriori esami strumentali da parte dello staff medico rossonero, proprio per capire meglio la sua situazione.
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