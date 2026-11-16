Giornata carica di notizie per il Milan di Amorim. Con la pausa delle Nazionali ormai finita, i riflettori ritornano sul campionato, con il Milan che è chiamato ad affrontare il Frosinone domenica pomeriggio: i rossoneri, però, dovranno fare a meno di Maignan? Spazio anche alle ultime notizie di mercato, con il possibile prestito di Camarda e gli arrivi di Inacio e Yoro.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Ipotesi Yoro

2. Situazione Camarda

3. Torna di moda Inacio

4. Le ultime su Maignan

Il, difensore centrale del, in vista della sessione invernale di mercato. Secondo Ekrem Konur, i rossoneri continuerebbero a monitorare il giovane, per il quale servirebbe una cifra vicina ai. Nel mirino, però, ci resta anche Goncalo Inacio dello Sporting Lisbona. Il giovane Yoro, attualmente, ha un contratto con lo United fino al giugno del 2029 e percepisce all'incirca 3,9 milioni di euro netti a stagione.Il, sempre più vicino ad un prestito nella sessione invernale di mercato. Secondo la Gazzetta, sono diverse le società interessate: in Italia spiccano, ma non si esclude la pista estera. L'obiettivo è far trovare maggiore continuità al giovane, per poi, magari, reinvestirci a giugno.Ilsi prepara al mercato di gennaio e, tra le priorità per Amorim, figurano un vice Goncalo Ramos, visto anche il prestito di, e un nuovo difensore centrale. Proprio in vista del reparto arretrato, è tornato di moda il nome di, difensore centrale dellogià sondato in estate. Secondo Di Marzio, il calciatore potrebbe essere un vero e proprio obiettivo per gennaio. La valutazione, però, si aggirerebbe attorno aiArrivano dei segnali confortanti provenienti dalla Francia sulle condizioni fisiche di. Secondo quanto riferito dall'Equipe, i primi esami effettuati sul portiere del Milan dopo il problema alla coscia e il fastidio agli adduttori accusati nella serata di ieri, avrebbero dato esito rassicurante. Il portiere delpotrebbe presto tornare ad allenarsi, puntando così alla sfida contro il Frosinone, in programma domenica pomeriggio. Nella giornata di domani, però, verranno effettuati ulteriori esami strumentali da parte dello staff medico rossonero, proprio per capire meglio la sua situazione.