Arrivato in estate dalla Ligue 2, Sankhoun Diawara sta scalando le gerarchie di Ruben Amorim. Il rendimento deludente di Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán sulla fascia sinistra sta permettendo al francese di entrare nelle rotazioni. Analizzando i numeri delle sue prestazioni a confronto con quelli dei compagni di reparto emergono i motivi che stanno spingendo il tecnico portoghese a propendere per il classe 2006.

La storia di Sankhoun Diawara

Prelevato in estate dalperDiawara è un difensoreI 188 centimetri di altezza lo rendono molto bravo nel gioco aereo. Abile nell'uno contro uno, sa sfruttare al meglio il suo fisico per reggere l'impatto anche degli attaccanti più fisici, ma sta dimostrando di avere anche buona qualità in fase di impostazione. Incon la maglia ha giocatodi cuiper un totale di 1048 minuti in campo.

L'idea iniziale del Milan era di inserirlo gradualmente come vice Pavlovic. A distanza di pochi mesi, invece, Diawara sta scalzando Bartesaghi ed Estupiñán, guadagnando sempre più spazio nel ruolo di terzino sinistro.

Milan: Diawara, Bartesaghi o Estupiñán? Cosa dicono i numeri

Sofascore hanno realizzato un'analisi statistica persul rendimento dia confronto con quello di. I dati fanno riferimento esclusivamente alle partite di Serie A della stagione 2026/2027:

Diawara, Estupinan e Bartesaghi: rendimento a confronto

Il dato che balza subito all'occhio è quello dei duelli vinti: Diawara, con il 61,9% è nettamente superiore agli altri due. Più alto è anche il numero di tocchi a partita, mentre il punto debole è la fase offensiva, comunque superiore a quella di Estupiñán. Chi ha numeri decisamente migliori in termini di contributo offensivo è Bartesaghi, che però conserva ancora evidenti limiti in fase difensiva.

La soluzione tattica che offre Diawara

Adattare un difensore centrale a sinistra permette addi dare ulteriore solidità alla retroguardia, mantenendo un'identità ibrida tra. In quattro delle ultime cinque partite,ha giocato dal 1' minuto, tra il derby vinto contro l'Inter. Il classe 2006 ha ripagato la fiducia dell'allenatore sfoderando ottime prestazioni e convincendo i tifosi, che ora non lo vedono più come oggetto misterioso o "nuovo Odogu", ma come una cui dare fiducia. Vedremo se il centrale francese riuscirà a mantenere le aspettative e diventare davvero il titolare del