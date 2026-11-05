Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Ferencváros, partita della 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milan. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Ferencvaros, le parole di Bartesaghi

Sulle cause della sconfitta

Sulla preparazione e la reazione in campo

Sull'approccio mentale alla partita

“Se abbiamo parlato col mister? La verità è che bisognava parlare tra noi stessi. La prestazione non è commentabile. Siamo entrati in campo senza un buon atteggiamento. Abbiamo rovinato tutto quello che era stata una buona settimana. Bisogna rimboccarsi le maniche da domani e darsi da fare”.“Sapevamo che fosse difficile, soprattutto in Europa. C’è stata mancanza di atteggiamento, di grinta, di voglia di lottare sulle seconde palle e l’abbiamo pagato”.“Sapevamo tutto, anche sugli avversari. Ci stiamo allenando bene durante la settimana, soprattutto dopo il derby avevamo il giusto entusiasmo. L’allarme è scattato dopo, in campo. Nel secondo tempo abbiamo provato a recuperare il possibile ma non ce l’abbiamo fatta”.“Ci è mancato subito l’atteggiamento, dovevamo reagire sul momento e non aspettare di prendere schiaffi. Hanno creato occasioni sui nostri errori. Da domani ci lecchiamo le ferite e vediamo cosa è stato fatto di sbagliato, andando ad affrontare la prossima partita con la determinazione giusta ed uno spirito di squadra diverso”.