Spazio alle dichiarazioni post-partita da 'San Siro': il Milan di Rúben Amorim doveva riscattare il pesante rovescio (0-3) sul campo del Bournemouth
Milan-Ferencváros 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Ferencváros, partita della 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milan. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Ferencvaros, le parole di Bartesaghi“Se abbiamo parlato col mister? La verità è che bisognava parlare tra noi stessi. La prestazione non è commentabile. Siamo entrati in campo senza un buon atteggiamento. Abbiamo rovinato tutto quello che era stata una buona settimana. Bisogna rimboccarsi le maniche da domani e darsi da fare”.
Sulle cause della sconfitta“Sapevamo che fosse difficile, soprattutto in Europa. C’è stata mancanza di atteggiamento, di grinta, di voglia di lottare sulle seconde palle e l’abbiamo pagato”.
Sulla preparazione e la reazione in campo“Sapevamo tutto, anche sugli avversari. Ci stiamo allenando bene durante la settimana, soprattutto dopo il derby avevamo il giusto entusiasmo. L’allarme è scattato dopo, in campo. Nel secondo tempo abbiamo provato a recuperare il possibile ma non ce l’abbiamo fatta”.
Sull'approccio mentale alla partita“Ci è mancato subito l’atteggiamento, dovevamo reagire sul momento e non aspettare di prendere schiaffi. Hanno creato occasioni sui nostri errori. Da domani ci lecchiamo le ferite e vediamo cosa è stato fatto di sbagliato, andando ad affrontare la prossima partita con la determinazione giusta ed uno spirito di squadra diverso”.
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