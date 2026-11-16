Diego Moreira si racconta 360°. Il giovane esterno del Milan, arrivato dallo Strasburgo in estate, è stato intervistato dai microfoni di DAZN in occasione del format 'Remember the Name', un appuntamento nel quale i protagonisti si raccontano attraverso degli aneddoti, dei ricordi e degli aspetti meno conosciuti della propria vita.

Milan, le parole di Moreira

Dalle origini del suo nome fino al rapporto speciale con la famiglia, passando per i sacrifici fatti per inseguire il suo sogno di diventare calciatore fino ai suoi idoli,Inoltre, il giovane ha voluto soffermarsi anche sul significato della maglia numero 22 ed delle ambizioni al

Il nome Diego ha un significato molto particolare, anche se non nasconde una storia così complicata: a sceglierlo è stata sua madre, grande appassionata di questo nome e anche di Diego Armando Maradona.

"No, è speciale perché è il mio nome. No, in realtà mia mamma lo ha scelto perché le piace questo nome, è il suo nome preferito. Anche perchè le piaceva Diego Maradona. Quando le persone dicono il mio nome lei dice che sembra fatto apposta per il calcio, quindi sono molto felice e molto contento di questo. Non lo cambierei mai."

Impossibile non soffermarsi sull'origine del suo nome di Instagram, Diegzyyy, ispirato al padrino Armel che sui social utilizza il nome di Armizy:

"In realtà il mio padrino si chiama Armel, e su Instagram ha il suo nome Armizy. Quindi quando ho creato il mio Instagram non sapevo bene cosa mettere come nome, e siccome passo molto tempo con lui e mi piace quello che fa nella vita, ho voluto fare lo stesso e chiamarlo Diegzyyy."

Il calcio, però, è sempre stato una costante nella sua vita. Moreira racconta di aver trascorso l'infanzia con il pallone sempre tra i piedi, tanto da combinare anche qualche disastro in casa:

"Fin da piccolo a scuola , quando avevamo le pausa, giocavo sempre a calcio, ovunque, anche a casa. ho rotto un sacco di cose. Ovunque andassi avevo sempre il pallone con me con il calcio perché era essenziale per la mia vita. Ad essere onesto, è da quando ero piccolo che dico di voler essere un calciatore professionista e penso di esserci quasi arrivato."

Un sogno che lo ha portato a compiere diversi sacrifici già in giovanissima età: a soli 15 anni infatti Moreira aveva lasciato la sua casa e sua madre per continuare il suo percorso nel mondo del calcio:

" Quando avevo 15 anni, ho lasciato la mia casa, ho lasciato mia mamma per il calcio, ma s ono felice di averlo fatto perché, come ho detto, ho sempre saputo cosa volevo fare, dove volevo arrivare e ci è voluto tanto. Ho fatto molti sacrifici e anche la mia famiglia mi ha aiutato molto a fare questi sacrifici perché hanno continuato a credere in me. Soprattutto mia madre, perchè per lei è stato il momento più difficile, perché vivevo con lei e vedermi lasciare la casa a 15 anni è stato duro, ma ora siamo felici."

Proprio la madre occupa uno spazio molto importante nella vita del giovane. Come detto in precedenza, la famiglia per lui vuol dire tantissimo, e la madre è una figura che non è mai mancata nella sua vita:

"Mia madre è unica. Mi ha dato la vita prima di tutto e ha fatto di tutto per me, ha sacrificato tutto per me. È stata la persona ha sempre creduto in me. Ogni volta che avevo un problema lei era sempre li. Non posso descriverlo, è semplicemente mia madre e l'amore che provo per lei non lo proverò per nessun altro."

Un ruolo fondamentale nella sua crescita e nel suo sviluppo anche nel mondo del calcio lo ha avuto il nonno materno, ex calciatore, che lo accompagnava ad ogni allenamento e ad ogni partita mentre la madre era impossibilitata a causa del lavoro:

" Anche lui è una persona che ha dedicato la sua vita a me. È come un padre per me, non è solo mio nonno. È stato lui a portarmi ad ogni allenamento, ogni partita, perché mia mamma stava lavorando. Non ho mai perduto un allenamento un partita , non sono mai arrivato in ritardo con lui s ono molto felice di averlo nella mia vita. Cosi come tutta la mia famiglia , ma con mio nonno ho un rapporto speciale. "

Moreira, successivamente, ha voluto riservare anche qualche parola ai suoi fratellini, Brian e Thomas, ai quali è molto legato nonostante la distanza. Spazio poi anche alle sue origini multiculturali, tra Germania, Spagna, Portogallo e Guinea, un mix che secondo il calciatore ha contribuito a costruire quella che è la sua persona oggi:

"Amo tutti i miei fratellini . Darei la vita per loro. Il più piccolo si chiama Brian e quello di mezzo si chiama Tomas. Ovviamente sono molto legato a loro, ma adesso che vivo qui è difficile vederci. Con il più piccolo ho vissuto per circa due anni, perché quando ero in Portogallo viveva nella mia stessa città. Con quello di mezzo cerchiamo di mantenerci in contatto. La mia famiglia è un po' tedesca, spagnola, portoghese, Guineana... è molto bello perché puoi conoscere culture diverse, persone diverse, il loro modo di agire, di pensare e parlare...penso che senza tutto questo non sarei qui oggi, fa parte di ciò che sono come persona quindi sono felice di avere questo grande mix."

Spazio poi anche i tatuaggi, che raccontano molto della sua storia. Sulla mano porta l'iniziale dei nonni paterni e della bisnonna materna, persone che ad oggi non ci sono più ma che continuano ad accompagnarlo in campo ogni volta che c'è un match:

" I tatuaggi che ho fatto parlano della mia famiglia, di ciò che mi ha reso quello che sono oggi. Ne ho uno sulla mano, con le iniziali dei miei nonni dalla parte di mio padre e della mia bisnonna dalla parte di mia madre, che non ci sono più. Ci sono stati per me quando ero molto piccolo, non ho fatto in tempo a conoscerli meglio perché ero piccolissimo, ma ogni volta che gioco guardo questo tatuaggio e mi ricordo il motivo per cui lo faccio. Come ho detto prima, la famiglia conta molto per me, so che ci sono persone che danno tutto per i propri figli, per i propri nipoti... questo tatuaggio mi piace molto."

In tutto ciò, non è mancato un passaggio dedicato al padre, con il quale ha un rapporto molto particolare descritto proprio quasi come un'amicizia. I due parlano molto di calcio, ma anche di altri aspetti della vita. E'proprio lui, inoltre, a rappresentare uno delle principali figure con cui il calciatore parla dopo ogni partita:

"Ho un rapporto particolare con mio padre ma è un buon rapporto è un po' come un'amicizia parliamo molto di Calcio parliamo un po' di tutto ma abbiamo un rapporto speciale. Se mi da consigli post partita? Si diciamo di sì la maggior parte delle volte mi sgrida. Ti racconto una piccola storia: quando gioco male o non vinciamo o sono frustrato, non rispondo a nessuno ma lui è l'unico con cui parlo dopo la partita perché so che parleremo solo di calcio e nient'altro. E' una cosa che succede da tempo, ormai sono 4-5 anni che va avanti così. Dopo la partita è l'unica persona con cui parlo, poi se ho fatto una grande partita, magari ho segnato anche, parlo con tutti, ma il più delle volte l'unica persona che sento al telefono in realtà è lui. E' stato lui a chiamarmi per dirmi che il Milan aveva un grande interesse per me, quindi lo sapeva già ovviamente: aspettava che dicessi di sì o di no. Quando hai il Milan che bussa alla tua porta, è difficile dire di no. Era felicissimo ed entusiasta per me, come mia madre e la mia famiglia: non potevano crederci, perché sanno da dove vengo e arrivare al Milan a soli 22 anni è davvero bellissimo."

Sui suoi idoli e sul Milan: Hazard, Ronaldo e Kakà...

"Lui è il mio grande idolo. Semplicemente è il più grande di tutti. E' un'ispirazione, nella vita, nel calcio, in tutto. Da quando avevo 5-6 anni è esistito solo lui, volevo essere come lui, volevo farmi anche i capelli come lui, ma non è stato possibile perché ne ho troppi. Volevo solo seguire la sua strada perché è un'ispirazione, un modello per me, lui è il calcio, è il mio giocatore preferito. Che cosa gli direi? Grazie, tutto qui. Grazie per quello che hai fatto e per quello che fai per il calcio, perché è semplicemente incredibile . Grazie per avermi fatto credere in me stesso, grazie per avermi mostrato il motivo per cui gioco a calcio e per quello che hai fatto per questo sport. Non ho parole perché quando la vedo giocare oggi provo le stesse sensazioni di prima: ha quasi 42-43 anni e continua a segnare, a giocare, a mantenersi in forma. Sono felice di essere nato nel suo prime."

Tre modelli di riferimento dinon poteva mancareindicato senza mezzo termini come il suo idolo assoluto:

Un altro calciatore che ha segnato la sua carriera calcistica è sicuramente Eden Hazard, definito un campione straordinario, uno dei migliori per talento. Guardarlo giocare, ha spiegato Moreira, lo spingeva a replicare le sue giocate durante le partite:

"Che posso dire che tu non sappia già? Un grande campione, calciatore di grande talento e tra i migliori. Quando cresci guardando giocatori del genere, questo ti spinge solo a fare meglio ogni giorno e ti ricorda perché lo fai. E' un'ispirazione, quando lo vedi giocare e vedi qualche giocata, poi vuoi fare la stessa cosa nel fine settimana. Voglio ringraziarlo per quello che ha fatto per il calcio, è stato un giocatore pazzesco."

Il presente, però, si chiama Milan, e tra i dettagli più significativi della sua nuova avventura in Italia c'è sicuramente la scelta della maglia numero 22, appartenuta a Ricardo Kaká. Moreira ha confessato che inizialmente avrebbe voluto indossare il numero 7, ma alla fine ha scelto di raccogliere l'eredità del brasiliano:

"Ti dico la verità: volevo il sette quando sono arrivato. Quando ho saputo che era disponibile e potevo cambiare, non l'ho fatto, mi piace il 22 e in realtà penso che stia molto bene sulla mia schiena. E' un onore per me. Ora sta a me dimostrare che posso seguire la strada di Kakà, perché ha lasciato un'eredità qui al Milan con questo numero. Derby della Madonnina? E' uno dei più grandi d'Europa "

Durante l'intervista, Moreira ha raccontato anche il suo inserimento all'interno dello spogliatoio rossonero, soffermandosi sul rapporto instaurato con Rabiot. Il francese, infatti, è stato uno dei primi ad accoglierlo, anche grazie alla possibilità di comunicare nella stessa lingua:

"Dal primo giorno è stato un giocatore che mi ha accolto a braccia aperte. E' stato molto gentile con me, anche perché parla francese. E' stata una delle prime persone con cui ho parlato: io e lui siamo sempre gli ultimi nello spogliatoio, finiamo per mangiare insieme e parlare di tutto, di vita, di Calcio. Anche in campo abbiamo un buon rapporto, è un giocatore che mi piace molto quindi è solo che positivo. Penso che sia il fatto di avere una forte personalità, un po' diversa dagli altri, il gruppo penso mi abbia accettato bene, mi hanno accolto a braccia aperte, capiscono come sono e non giudicano. Quindi mi sto trovando molto bene nella squadra."

In chiusura, Moreira ha voluto parlare delle ambizioni del Milan, soffermandosi anche su ciò che serve al club per ritornare ai vertici del calcio mondiale. Per Moreira la ricetta e alquanto semplice:

"Dobbiamo solo vincere le partite, tutto qui. abbiamo giocatori di qualità, una grande squadra, un grande gruppo, un grande spirito, dobbiamo mantenere il gruppo unito, restare forti e cercare di vincere le partite. Perché il calcio è questo, e questo è anche ciò che rappresenta il Milan."