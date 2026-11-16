Alphadjo Cisse è una delle sorprese di questa stagione di Serie A. Il giovane gioiellino del Milan, classe 2006, si sta mettendo in evidenza a suon di gol, diventando il capocannoniere dei rossoneri con ben 8 reti collezionate. Un'esplosione che non sembra essere arrivata solo per puro caso, ma che risale al lavoro di scouting portato avanti dalla vecchia dirigenza.

Milan, le parole di Moncada

A svelare i dettagli su come è nata e si è sviluppata l'operazione che ha portato Cisse a Milano è stato direttamenteex direttore tecnico delintervenuto sul canale YouTube

Il dirigente Francese, che ha lasciato il club lo scorso giugno, aveva seguito Cisse prima del suo addio. Nell'intervista ha voluto ripercorrere le tappe dell'operazione, svelando alcuni retroscena sull'attaccante e sulla concorrenza del PSV.

L'intuizione iniziale è arrivata grazie al lavoro di uno scout che risiedeva nella zona di Verona. Il profilo del giovane aveva attirato l'attenzione degli osservatori del Milan, soprattutto per la capacità di ricoprire più ruoli offensivi e a centrocampo:

“Avevamo uno scout che lavorava nei dintorni di Verona e ci aveva subito segnalato questo ragazzo, Alphadjo Cisse, che giocava nell'Under 17 e poi nella Primavera, nell'Under 20. Così siamo andati a vederlo ed era molto interessante, perché è un giocatore completamente diverso dai classici profili del settore giovanile italiano. Poteva giocare da seconda punta, da esterno, da mezzala, da numero 10. Praticamente a ogni partita cambiava posizione".

Un interesse che, come spiegato da Moncada stesso, risale a diversi anni f-a l'idea iniziale era quella di inserirlo al Milan Futuro. L'accordo col Verona però non si concretizzò, e il club decise di mandarlo in prestito al Catanzaro, in Serie B. Una scelta che però non lo fece perdere di vista al Milan,sempre molto attento.

“Due o tre anni fa abbiamo avviato il progetto Milan Futuro. La nostra idea era quella di prenderlo per quella squadra un anno prima, ma non siamo riusciti a trovare un accordo con l'Hellas Verona. Volevano tenerlo e hanno deciso di mandarlo in prestito in Serie B, al Catanzaro Ovviamente lo abbiamo seguito molto attentamente anche lì, in Serie B, e lì è letteralmente esploso nei primi sei mesi. Ci siamo detti che aveva superato talmente bene il salto dalla Primavera e dalla panchina del Verona alla Serie B che a quel punto bisognava muoversi".

Uno dei passaggi più interessanti dell'intera intervista riguarda proprio la concorrenza. Il Milan infatti aveva individuato nel giovane italiano un investimento molto importante per il futuro del club, ma il tempo a disposizione non era molto, proprio perché sulle tracce del giovane italiano c'era anche il PSV:

"Convincere il club non è stato così difficile, perché lavoravamo su Cisse già da diversi anni. Il club lo conosceva, ne avevamo parlato, io stesso ne avevo parlato con l'amministratore delegato e con i diversi allenatori che si erano succeduti. Avevamo uno storico abbastanza importante delle sue partite e delle sue prestazioni. Insomma, conoscevamo già abbastanza bene il dossier. La difficoltà, a volte, è il tempismo."

La difficoltà più grande, secondo l'ex dirigente rossonero, era legata al tempismo: il rischio infatti era quello di lasciarsi sfuggire un giovane talento che avrebbe sicuramente fatto parlare di sé nel corso degli anni.

"Eravamo nella finestra di mercato invernale e bisognava fare in fretta. Perché altrimenti il PSV Eindhoven lo avrebbe preso direttamente. E invece di pagare tra i 7 e gli 8 milioni di euro al Verona, se fosse andato al PSV e tu avessi voluto acquistarlo successivamente, magari dopo aver giocato in Champions League, il prezzo sarebbe salito a 30 o 40 milioni di euro. A volte bisogna accelerare un po' le cose. Ma all'interno del club lo conoscevano già tutti, e questo è stato positivo".

La domanda, però, ora come ora sorge spontanea: quali sono gli aspetti che avevano convinto il Milan a puntare sul giovane? Moncada ha individuato nella tecnica individuale e nella capacità di usare tutti e due i piedi le caratteristiche più interessanti:

"Tutto quello che riguarda la conduzione della palla, i cambi di direzione... Soprattutto quando era più giovane, riusciva a fare tantissima differenza in questo modo. Ma anche la capacità di utilizzare entrambi i piedi. È sempre più difficile trovare giocatori di questo tipo. È capace di giocare da esterno, ma anche da numero 10, da trequartista, come si dice in Italia, oppure da seconda punta. Quindi deve avere tante soluzioni a disposizione. E in Serie B gli avversari gli mettevano addosso una pressione enorme. Non è passato da un grande club europeo. All'inizio ha giocato in società più piccole. Ed è proprio questo, secondo me, che gli ha permesso di trovare soluzioni da solo e di crescere attraverso le difficoltà. Nessuno gli ha regalato niente, non ha avuto nulla di facile".

Durante l'intervista Moncada ha lasciato un po' di spazio anche per affrontare il tema legato alla crescita dei giovani e al rapporto tra le idee degli allenatori e delle varie società. Il dirigente ha voluto sottolineare quanto sia importante trovare un allenatore disposto a far giocare i giovani senza aver paura di osare.

Proprio su questo, Moncada ha voluto citare l'esperienza di Amorim al Manchester United con Dorgu, usato inizialmente come terzino sinistro e successivamente adattato ad esterno offensivo a destra:

"Se l'allenatore è in sintonia con il club e accetta di far giocare questi giovani, è perfetto per la società. A volte, come club, bisogna assolutamente dirsi: questo giocatore dobbiamo prenderlo. Poi vedremo cosa succederà, magari all'allenatore non piacerà, ma intanto avere quel giocatore sotto contratto, all'interno del club, è fondamentale. E bisogna vederlo il prima possibile. Amorim, quando era al Manchester United, aveva fatto una cosa interessante con Dorgu. Inizialmente lo impiegava come terzino sinistro, naturalmente, ma poi lo aveva schierato anche da ala destra in Premier League. Che abbia funzionato o meno, questo allenatore non ha avuto paura di fare scelte del genere e di cambiare posizione ai giocatori".

Moncada, inoltre, ha voluto svelare anche come il Milan si è riuscito a convincere il ragazzo a preferire la scelta italiana piuttosto a quella olandese. Non c'è stata nessuna promessa legata ad un eventuale titolarità, ma c'è un fattore ben preciso che ha fatto la differenza, ovvero il grande prestigio del club rossonero:

"Innanzitutto, noi non promettiamo niente. Penso che un club come il PSV Eindhoven possa dire a un giocatore: "Vieni qui e sarai titolare". Noi non potevamo dirglielo. La fortuna che abbiamo avuto è che, prima di tutto, ci chiamiamo AC Milan. E ti posso assicurare che questo rende le cose abbastanza facili ." E soprattutto lui è italiano. Quindi, per un giocatore italiano, arrivare al Milan rappresenta una consacrazione. Per quanto il PSV Eindhoven possa promettergli di giocare titolare tutte le partite, resta comunque il PSV, nei Paesi Bassi. Non è l'AC Milan. Non ha lo stesso peso per la famiglia, per il giocatore e anche per il suo agente. Bisogna considerare tutte le persone che circondano il giocatore, è importante. E nel suo caso ho visto immediatamente che, appena ha sentito parlare del Milan, aveva già fatto la sua scelta. È stato positivo. Ho visto un ragazzo molto determinato. Sapeva già quello che voleva".

In chisura, l'ex dirigente rossonero ha voluto spendere alcune parole anche sul carattere del giovane, mettendolo a paragone con gigante del calibro di Mbappé e Bernardo Silva, ma anche lo stesso Rafa Leao, ora trasferitosi in Turchia al Galatasaray:

"A volte ci sono dei fenomeni, sai, giocatori talmente forti… Penso a Mbappé e Bernardo Silva, che erano con noi al Monaco. Erano talmente forti che quasi potevano permettersi di 'essere arroganti'. Anzi, a volte è persino meglio. Giocatori come Neymar o Rafa Leão hanno una grande 'arroganza calcistica'. Penso che Alphadjo non sia così. Ha questa umiltà perché viene da quella zona d'Italia, da Verona, perché è passato attraverso piccoli club. Penso che non si renda ancora conto del suo potenziale"