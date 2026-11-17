Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Il Milan di Ruben Amorim ha avuto un paio di tendenze particolari in questo inizio di stagione: nella prima parte un Diavolo molto produttivo negli ultimi trenta minuti di gioco (tanto è vero che il primo gol segnato dal Milan in campionato in un primo tempo è stato quello di Pulisic contro il Lecce, quinta giornata della Serie A). Dalla partita contro l'Atalanta, invece, il Milan ha faticato più a trovare reti nelle riprese.

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I numeri Opta e Sofascore: il Milan prima e dopo il 60'

Quali sono le possibili conseguenze di queste tendenze? Grazie all'aiuto di "" e " Sofascore ha potuto analizzare le tendenze del Milan proprio in queste due diverse porzioni delle partite. Una precisazione importante da fare: tutti i dati sono proporzionati per 'aggiustare' le statistiche sui 30 minuti e sui 60 minuti su una partita intera da 90 minuti.

Partiamo prima con i dati del Milan prima del 60esimo minuto:

Gol fatti: 1.45 di media;

di media; Gol subiti: 0.97 di media;

di media; Tiri tentati: 10.7 di media;

di media; xG creati: 1.57 di media;

di media; Tiri subiti: 9.1 di media.

Ed ecco invece i dati del Milan dopo il 60esimo minuto:

Gol fatti: salgono a 2.13 di media;

salgono a di media; Gol subiti: arrivano a 1.77 di media;

arrivano a di media; Tiri tentati: salgono a 11.5 ;

salgono a ; xG creati: scendono a quota 1.39 ;

scendono a quota ; Tiri subiti: salgono a 15.4.

L'analisi tattica: la chiave dell'equilibrio per Amorim

Cosa possiamo ricavare da questi dati? Che il Milan di Ruben Amorim è una squadra più equilibrata e quadrata nei primi 60 minuti delle partite, nel bene e nel male: subisce molto meno sia per quanto riguarda i tiri subiti sia per le reti subite, ma trova anche meno sbocchi in fase offensiva, visto che sono più bassi i dati sui gol fatti di media e i tiri tentati di media.

Negli ultimi trenta minuti delle partite, invece, il Milan attacca di più, segna di più e tenta più tiri, ma incassa anche molti più gol e molti più tiri. La conclusione quindi? Amorim deve trovare l'equilibrio perfetto tra queste due tendenze e "spargerlo" per tutto l'arco dei 90 minuti: una squadra quadrata, ma comunque efficace in fase offensiva. Il Diavolo ha già entrambe le versioni in casa, deve solo trovare continuità ed equilibrio.