Rúben Amorim insiste per Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona (40 milioni), mentre per completare la difesa spunta Gabriele Calvani: la carta Christian Comotto
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il Milan prepara le strategie per la difesa in vista della sessione invernale di calciomercato, che durerà dal 28 dicembre 2026 al 1° febbraio 2027: sul taccuino rossonero restano in primo piano Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona e il giovane Gabriele Calvani, di proprietà del Genoa ma in prestito al Frosinone. Come noto, il club di Via Aldo Rossi acquisterà almeno tre rinforzi per la rosa di mister Rúben Amorim — un difensore centrale, un esterno e un attaccante — e, non appena si insedierà Markus Krösche nel ruolo di 'Head of Football', questi lavorerà di concerto con i dirigenti già operativi a 'Casa Milan' per identificare i profili idonei al potenziamento dell'organico.
Gonçalo Inácio resta il preferito di Rúben Amorim: cifre e numeriCome evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per quanto riguarda il pacchetto arretrato Amorim ha sempre un preferito: Gonçalo Inácio. Classe 2001, portoghese, il numero 25 e capitano dello Sporting Lisbona è stato lanciato nei 'Leões', molto giovane, proprio da Amorim.
L'attuale tecnico del Milan lo ha allenato a Lisbona e lo ha schierato in ben 186 partite, per un totale di 14.286 minuti, nella sua precedente esperienza in patria. Lo conosce benissimo, lo ha segnalato alla dirigenza e vorrebbe riaverlo alle sue dipendenze.
Il Diavolo, come si ricorderà, ci aveva già provato in estate, ma senza esito. A gennaio il binomio tra Rúben Amorim e Gonçalo Inácio — valutato circa 40 milioni di euro — potrebbe finalmente ricomporsi a Milano.
L'idea Gabriele Calvani e la carta Christian Comotto con il GenoaIntanto, però, come rivelato dal quotidiano romano, il Milan segue anche una serie di profili alternativi o complementari per completare la retroguardia. Piace, per esempio, Gabriele Calvani, classe 2004, centrale di proprietà del Genoa ma che sta militando in prestito al Frosinone in questa stagione. Il giovane difensore si è messo in mostra in questa prima parte di campionato con i ciociari di Massimiliano Alvini, che saranno peraltro avversari del Milan domenica pomeriggio a 'San Siro'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA