Il Milan prepara le strategie per la difesa in vista della sessione invernale di calciomercato, che durerà dal 28 dicembre 2026 al 1° febbraio 2027: sul taccuino rossonero restano in primo piano Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona e il giovane Gabriele Calvani, di proprietà del Genoa ma in prestito al Frosinone. Come noto, il club di Via Aldo Rossi acquisterà almeno tre rinforzi per la rosa di mister Rúben Amorim — un difensore centrale, un esterno e un attaccante — e, non appena si insedierà Markus Krösche nel ruolo di 'Head of Football', questi lavorerà di concerto con i dirigenti già operativi a 'Casa Milan' per identificare i profili idonei al potenziamento dell'organico.

Gonçalo Inácio resta il preferito di Rúben Amorim: cifre e numeri

Come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per quanto riguarda il pacchetto arretrato Amorim ha sempre un preferito:. Classe 2001, portoghese, il numero 25 e capitano delloè stato lanciato nei 'Leões', molto giovane, proprio da Amorim.

L'attuale tecnico del Milan lo ha allenato a Lisbona e lo ha schierato in ben 186 partite, per un totale di 14.286 minuti, nella sua precedente esperienza in patria. Lo conosce benissimo, lo ha segnalato alla dirigenza e vorrebbe riaverlo alle sue dipendenze.

Il Diavolo, come si ricorderà, ci aveva già provato in estate, ma senza esito. A gennaio il binomio tra Rúben Amorim e Gonçalo Inácio — valutato circa 40 milioni di euro — potrebbe finalmente ricomporsi a Milano.

L'idea Gabriele Calvani e la carta Christian Comotto con il Genoa

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Intanto, però, come rivelato dal quotidiano romano, il Milan segue anche una serie di profili alternativi o complementari per completare la retroguardia. Piace, per esempio,, classe 2004, centrale di proprietà delma che sta militando in prestito alin questa stagione. Il giovane difensore si è messo in mostra in questa prima parte di campionato con i ciociari di, che saranno peraltro avversari del Milan domenica pomeriggio a 'San Siro'.Calvani costa circa: non rappresenta una priorità assoluta per il club rossonero, ma il suo acquisto insieme a quello di Gonçalo Inácio andrebbe a completare numericamente e tecnicamente il reparto difensivo. E chissà che la carta— non aiuti il Diavolo a mandare a segno i negoziati in maniera più agevole.