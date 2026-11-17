Giornata intensa in casa Milan tra sosta per le Nazionali e prime grandi manovre verso il calciomercato invernale: dai riflettori accesi sull'exploit del giovane talento Akram Jadid con il Marocco Under 17 fino alle strategie in entrata e in uscita delineate da Via Aldo Rossi per rinforzare la rosa di Rúben Amorim. Sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza rossonera ci sono l'assalto ad Endrick del Real Madrid, il futuro in prestito di Christian Comotto verso il Genoa di Daniele De Rossi, i profili difensivi di Gonçalo Inácio, Gabriele Calvani e Nathan Ngoy, oltre alla suggestiva pista che porta ad Andrea Cambiaso della Juventus. Di seguito, il riepilogo completo delle notizie più importanti (Top News) della mattina di oggi, martedì 17 novembre 2026, su 'PianetaMilan.it'.

Akram Jadid incanta con il Marocco Under 17: tripletta in 5 minuti

Assalto a Endrick per l'attacco: offerta da 60 milioni, ma c'è l'ostacolo Mourinho

Christian Comotto verso l'addio temporaneo: c'è il Genoa di Daniele De Rossi

Difesa a gennaio: da Gonçalo Inácio e Calvani fino alla pista Nathan Ngoy

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Rinforzo sulle fasce: attenzione alla pista Andrea Cambiaso dalla Juventus

Il primo squillo della mattinata arriva dal settore giovanile rossonero e porta la firma di. Il talento classe 2011 dell'— già convocato in Prima Squadra da Rúben Amorim lo scorso settembre — si è reso protagonista di una piccola impresa con la. Nella sfida valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa di categoria, vinta dai giovani Leoni dell'Atlas per, Jadid ha siglato, andando a segno all'89', al 92' su calcio di rigore e al 94'.Sul fronte del calciomercato in entrata, ilfa sul serio per regalare a mister Amorim un grande rinforzo offensivo nella sessione invernale. Il nome in cima alla lista è quello di, attaccante brasiliano classe 2006 di proprietà del, finora poco utilizzato in stagione. Il club rossonero è pronto a mettere sul piatto un investimento a titolo definitivo daper strapparlo ai 'Blancos'. Tuttavia,, tecnico del Real Madrid, che considera Endrick una scommessa personale e si starebbe opponendo alla sua partenza a gennaio.Non soltanto acquisti, però, nei piani della dirigenza di Via Aldo Rossi: in vista della seconda parte della stagione 2026-2027 si prepara anche una mossa in uscita per far accumulare minutaggio ed esperienza ai giovani più promettenti. Secondo quanto risulta alla redazione di 'PianetaMilan.it', infatti,è destinato a lasciare temporaneamente il Milan nel mese di gennaio:allenato da, soluzione ideale per consentirgli di misurarsi con continuità nel campionato diIl Milan interverrà con decisione anche per potenziare il reparto arretrato nella finestra invernale di mercato., difensore centrale mancino che il tecnico portoghese ha lanciato e allenato a lungo in patria. Accanto al capitano dei 'Leões', i rossoneri monitorano con attenzione il profilo di, classe 2004 di proprietà del Genoa attualmente in prestito al, ma, centrale belga seguito come ulteriore opzione per la retroguardia. Quest'ultimo, però, è forse più un profilo da mercato estivo: difficilmente il Lille se ne priverà a stagione in corso.Infine, occhi puntati anche sulle corsie laterali, dove il Milan valuta innesti di qualità ed esperienza internazionale per alzare ulteriormente il livello delle rotazioni di Amorim. Tra le idee più interessanti da tenere sotto stretta osservazione in vista dei prossimi mesi c'è. Un profilo duttile, capace di agire su entrambe le fasce con grande qualità tecnica e continuità di rendimento, che rappresenterebbe un innesto di primissimo piano per lo scacchiere tattico rossonero. E a un prezzo -di euro circa - tutto sommato anche piuttosto congruo e contenuto.