Akram Jadid, talento classe 2011 dell'Under 18 del Milan — già convocato nello scorso mese di settembre in Prima Squadra da Rúben Amorim, incuriosito dalle sue notevoli qualità tecniche — si è reso protagonista di una piccola impresa con la maglia della Nazionale Under 17 del Marocco. Il giovane esterno offensivo della 'cantera' rossonera ha infatti siglato una tripletta in appena 5 minuti di gioco nella vittoria per 5-1 contro la Tunisia.

Tripletta in 5 minuti con il Marocco Under 17 contro la Tunisia

Akram Jadid SCORES a Hattrick against Tunisia. ⚽️🤯



🇲🇦 MOROCCO 5 - 1 TUNISIA 🇹🇳 pic.twitter.com/zZ34kj7ii8 — Morocco Xtra (@theMoroccoXtra) November 16, 2026

I numeri nell'Under 18 del Milan e il legame con Abderrazzak Jadid

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Nato a Brescia il, ma in possesso della doppia nazionalità italiana e marocchina, Akram Jadid ha lasciato il segno nel finale della sfida valida per le qualificazioni alla fase finale della, trascinando i giovani Leoni dell'Atlas al successo esterno sui padroni di casa della Tunisia grazie a tre reti concentrate tra l', ile ilParticolarmente bella la prima rete del giovane prodigio rossonero: partenza in velocità in campo aperto sul versante sinistro, rientro sul destro passando in mezzo a due avversari e conclusione a giro con il piede forte sul palo più lontano. Una prodezza che non farà altro che riaccendere i riflettori su questo ragazzo sul quale, in casa Milan, ci sono molte aspettative, un po' come accaduto pernegli anni scorsi.Nipote di, centrocampista che negli anni Duemila ha indossato le maglie di molte squadre italiane anche in Serie A, Akram Jadid era già salito alla ribalta nei mesi scorsi per aver segnatoe per i colpi di classe che gli sono valsi l'attenzione dell'intero movimento calcistico giovanile.Finora, nella stagione 2026-2027, con l'Under 18 del Milan allenata da, Jadid — che unisce i movimenti felpati di un numero 10 all'istinto da killer dell'area di rigore di un numero 9 — ha già messo a referto