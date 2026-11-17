Il talento classe 2011 dell'Under 18 del Milan, già osservato da Rúben Amorim, segna tre gol tra l'89' e il 94' in Tunisia-Marocco Under 17: i dettagli
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Akram Jadid, talento classe 2011 dell'Under 18 del Milan — già convocato nello scorso mese di settembre in Prima Squadra da Rúben Amorim, incuriosito dalle sue notevoli qualità tecniche — si è reso protagonista di una piccola impresa con la maglia della Nazionale Under 17 del Marocco. Il giovane esterno offensivo della 'cantera' rossonera ha infatti siglato una tripletta in appena 5 minuti di gioco nella vittoria per 5-1 contro la Tunisia.
Tripletta in 5 minuti con il Marocco Under 17 contro la TunisiaNato a Brescia il 16 marzo 2011, ma in possesso della doppia nazionalità italiana e marocchina, Akram Jadid ha lasciato il segno nel finale della sfida valida per le qualificazioni alla fase finale della Coppa d'Africa di categoria, trascinando i giovani Leoni dell'Atlas al successo esterno sui padroni di casa della Tunisia grazie a tre reti concentrate tra l'89', il 92' (su calcio di rigore) e il 94'.
I numeri nell'Under 18 del Milan e il legame con Abderrazzak JadidNipote di Abderrazzak Jadid, centrocampista che negli anni Duemila ha indossato le maglie di molte squadre italiane anche in Serie A, Akram Jadid era già salito alla ribalta nei mesi scorsi per aver segnato oltre 700 gol nelle giovanili rossonere e per i colpi di classe che gli sono valsi l'attenzione dell'intero movimento calcistico giovanile.
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