Un nome a sorpresa, proveniente direttamente da Torino, accende il calciomercato del Milan in vista della sessione invernale di gennaio: i rossoneri hanno infatti messo nel mirino Andrea Cambiaso, esterno classe 2000 in uscita dalla Juventus. Il laterale della Nazionale Italiana, legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2029, è finito nella lista dei possibili partenti alla Continassa dopo due stagioni particolarmente travagliate, diventando un'occasione da 20 milioni di euro per rinforzare le corsie di Rúben Amorim in Serie A.

I numeri della crisi alla Juventus e il prezzo fissato per gennaio

Il percorso diin bianconero ha subìto una brusca frenata rispetto alle prime annate brillanti, quando era finito addirittura nel mirino del Manchester City con valutazioni superiori ai 40-50 milioni. Complici diversi problemi fisici, qualche errore di troppo e un netto calo di rendimento, la sua quotazione di mercato è sensibilmente scesa fino a toccare la soglia dei

I numeri di questa prima parte di stagione 2026-2027 fotografia alla perfezione le difficoltà dell'esterno genovese:

In Serie A : appena 7 presenze (di cui soltanto 2 da titolare) per un totale di 213 minuti giocati e un solo assist;

: appena (di cui soltanto 2 da titolare) per un totale di giocati e un solo assist; In Europa League : 3 apparizioni per complessivi 240 minuti , con un assist all'attivo;

: per complessivi , con un assist all'attivo; Lo stop fisico: un nuovo infortunio lo ha costretto a saltare anche la recente trasferta di campionato contro la Fiorentina.

Sotto contratto fino al 2029 (rinnovo firmato nel maggio 2024) con un ingaggio da circa 2,4 milioni di euro netti a stagione, Cambiaso rappresenta oggi per la Juventus un profilo sacrificabile per fare cassa e ridisegnare la rosa già a gennaio.

Perché Cambiaso intriga il Milan di Rúben Amorim e il nodo concorrenza

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In casa, la pistaviene monitorata con grande attenzione soprattutto per ragioni tecnico-tattiche. Con il passaggio stabile dialla difesa a quattro e gli infortuni che terranno ai box Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers fino a febbraio inoltrato, la dirigenza rossonera è alla ricerca di un laterale affidabile e subito pronto per il campionato italiano.Cambiaso, pur essendo un terzino sinistro naturale, è perfettamentee sa disimpegnarsi con la stessa disinvoltura anche sulla— oltre che da quinto di centrocampo o mezzala di costruzione. Un jolly tattico di esperienza internazionale che, a, costerebbe meno rispetto ad altre piste estere come(valutati intorno ai 30 milioni).

Resta da capire, tuttavia, se la Juventus aprirà alla cessione a una diretta rivale in Serie A e quale sarà la risposta della concorrenza estera: sulle tracce dell'esterno azzurro resta vigile anche il Barcellona, pronto a valutare l'affondo qualora si concretizzassero le condizioni per l'addio ai bianconeri.