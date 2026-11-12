Il Milan guarda con grande attenzione alle dinamiche del calciomercato internazionale e avrebbe messo nel mirino Malo Gusto, talentuoso terzino destro di proprietà del Chelsea. Secondo le indiscrezioni lanciate dal portale specializzato britannico TeamTALK, il club rossonero starebbe valutando il profilo del difensore francese classe 2003 per rinforzare la corsia laterale della squadra guidata da Rúben Amorim. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile del Lione prima del suo trasferimento in Premier League, starebbe riflettendo sul proprio futuro a Londra a causa di un minutaggio non in linea con le sue aspettative sotto la gestione di Enzo Maresca, aprendo così le porte a una possibile cessione già nella sessione di riparazione di gennaio.

L'idea Malo Gusto: i dettagli dell'indiscrezione da TeamTALK

Fascia destra rossonera: perché il francese serve ad Amorim

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La formula dell'operazione: ostacoli e opportunità a gennaio

Le voci provenienti dall'Inghilterra delineano uno scenario di mercato molto interessante. Malo Gusto si è dimostrato un elemento di assoluto valore quando chiamato in causa a Stamford Bridge, ma la forte concorrenza nel roster dei Blues e le rotazioni nelle gerarchie difensive lo starebbero spingendo a guardarsi intorno. Il Milan, sempre molto attento ai giovani profili internazionali dotati di grande potenziale e già con un bagaglio di esperienza europea, ha subito fiutato l'opportunità di mercato, avviando i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione.La ricerca di un nuovo innesto sulla fascia destra risponde a precise esigenze tattiche e di organico. Il Milan necessita di un elemento capace di abbinare una straripante progressione atletica a una spiccata disciplina in fase difensiva, caratteristiche che sposano appieno l'identikit del ventitreenne transalpino. L'innesto di Malo Gusto permetterebbe a Rúben Amorim di disporre di un'alternativa di primissimo livello, capace di alzare il tasso tecnico della squadra e di garantire rotazioni di qualità in una stagione densa di impegni tra Serie A ed Europa League.Trattare con il Chelsea non è mai una missione semplice, soprattutto considerando l'investimento fatto dai londinesi per strapparlo al Lione (30 milioni di euro). Tuttavia, il Milan confida di poter impostare una trattativa basata su un prestito con diritto o obbligo di riscatto a condizioni favorevoli, sfruttando la volontà del ragazzo di giocare con maggiore continuità. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club inglese aprirà ufficialmente alla cessione temporanea e se la dirigenza rossonera deciderà di affondare definitivamente il colpo per regalare il primo rinforzo invernale ai propri tifosi.