In casa Milan restano sotto la lente d'ingrandimento dello staff medico di Via Aldo Rossi le condizioni di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Nella giornata di ieri pomeriggio, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i due giocatori inglesi ex Chelsea hanno svolto degli esami strumentali per valutare il processo di guarigione dai rispettivi infortuni muscolari.

Gli esami a Londra e il bollettino su Tomori e Loftus-Cheek

Fikayo Tomori : sta guarendo dalla lesione al flessore mediale della coscia destra accusata in Milan-Bologna dello scorso 28 ottobre . Nei prossimi giorni inizierà a lavorare progressivamente sul campo: l'infortunio è quasi alle spalle, ma lo staff eviterà qualsiasi rischio.

: sta guarendo dalla accusata in . Nei prossimi giorni inizierà a lavorare progressivamente sul campo: l'infortunio è quasi alle spalle, ma lo staff eviterà qualsiasi rischio. Ruben Loftus-Cheek: si registrano importanti passi in avanti anche nel recupero del centrocampista, che si era fermato per uno stiramento al flessore sinistro rimediato in Udinese-Milan del 25 ottobre.

Gestione prudente: quando possono tornare in campo

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+++ AGGIORNAMENTO DELLE ORE 12:30 +++

Tomori e Loftus-Cheek hanno effettuato gli accertamenti medici a, dove entrambi hanno trascorso la settimana di riposo concessa dal tecnico dei rossoneri,, in occasione della sosta per le Nazionali. Le notizie giunte dai controlli sono confortanti per entrambi:Sia Tomori sia Loftus-Cheek, dunque, saranno valutati giorno per giorno una volta ripresi gli allenamenti aPer il loro rientro in campo si aspetterà la prima partita utile — che sia quella diin, la trasferta diino quella successiva — ma soltanto nel momento in cui i due inglesi avranno perfettamente recuperato senza margini di ricaduta.Il recupero di Tomori procede positivamente. Il difensore è già al lavoro sul campo con un programma individuale e, a partire dalla prossima settimana, inizierà un graduale reinserimento nelle sedute di gruppo. Loftus-Cheek sta proseguendo nel rispetto delle tempistiche inizialmente previste. Tra circa due settimane verrà fatto un nuovo controllo così da definire i successivi step del percorso verso il rientro in campo.