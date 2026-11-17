Il Milan è in attesa di capire se l'infortunio occorso a Mike Maignan durante l'ultimo match di Nations League tra Francia e Turchia costringerà la squadra di Rúben Amorim a fare a meno del proprio portiere titolare e capitano e, eventualmente, per quante partite.

Domenica sera, allo stadio 'Matmut-Atlantique' di Bordeaux, Maignan — partito dall'inizio nella gara contro i turchi — è stato costretto ad uscire all'intervallo, sostituito tra i pali da Guillaume Restes del Tolosa, per un problema fisico. L'estremo difensore rossonero ha subito una botta nella zona dell'anca in seguito a uno scontro con İsmail Yüksek e ha avvertito un fastidio all'adduttore destro, tanto che, per il Commissario Tecnico dei 'Bleus', Zinédine Zidane, gli era impossibile continuare a giocare.

Il giallo sugli esami medici: la versione de L'Équipe e della Gazzetta

La versione de 'L'Équipe' : secondo il quotidiano transalpino, Maignan — prima di lasciare il ritiro della Nazionale della Francia per far rientro ieri sera a Milano — avrebbe già svolto degli esami strumentali che avrebbero dato un esito rassicurante sulla situazione.

: secondo il quotidiano transalpino, Maignan — prima di lasciare il ritiro della Nazionale della Francia per far rientro ieri sera a Milano — avrebbe già svolto degli esami strumentali che avrebbero dato un esito rassicurante sulla situazione. La versione de 'La Gazzetta dello Sport': per la 'rosea' oggi in edicola, invece, 'Magic Mike' non avrebbe svolto alcun esame in patria. Al contrario, i primi accertamenti sono stati programmati per oggi, martedì 17 novembre, nel primo pomeriggio.

Ora, nelle ultime ore, è sorto un piccolo giallo sulle sue reali condizioni cliniche, con versioni discordanti tra la stampa francese e quella italiana:

Da questi controlli si capirà con certezza l'entità del problema e se il portiere potrà essere a disposizione per Milan-Frosinone di domenica pomeriggio in campionato a 'San Siro'.

I precedenti con la Francia e l'opzione Torriani tra Frosinone e Olympiacos

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Maignan, dal canto suo, ha voluto subito tranquillizzare il suo club sulle proprie condizioni, nonostante l'ansia tra i tifosi serpeggi ormai da qualche ora: il capitano rossonero, infatti, già più di una volta è tornato a Milano dopo gli impegni con la Francia acciaccato o con dei problemi più seri. Quattro anni fa, ad esempio, si fermò a lungo per un problema al polpaccio proprio dopo una gara con la Nazionale.I medici del Milan, messisi subito in contatto con il giocatore e con i dottori transalpini, sono stati rassicurati e, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', non sembravano essere particolarmente preoccupati.

Qualora, ad ogni modo, il Diavolo decidesse di fermare Maignan per una o due partite a scopo precauzionale, per consentirgli di smaltire il residuo dolore, toccherebbe ancora a Lorenzo Torriani sostituirlo tra i pali domenica contro il Frosinone in Serie A e poi giovedì in Europa League ad Atene contro l'Olympiacos.