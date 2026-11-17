Gol in Belgio-Italia e rendimento super in Serie A: Diego Moreira è il punto fermo del Milan di Rúben Amorim verso il tour de force prima di Natale
Il rito del tunnel a Milanello: festeggiati Pulisic, De Winter, Diawara, Moreira e Carlos Fernandes | Video PM
Nell'ultima sfida di Nations League tra Belgio e Italia l'esterno Diego Moreira è stato sicuramente un fattore per i 'Diavoli Rossi' di Mark van Bommel: il giocatore del Milan ha siglato il gol del definitivo 4-1, arrivato a suggellare un'ottima prestazione. E Rúben Amorim, allenatore dei rossoneri, si aspetta di rivedere sempre questa versione di Moreira anche con la sua squadra.
In un Milan che da domenica 22 novembre a sabato 19 dicembre, prima di Natale, avrà 7 partite in meno di un mese, servirà un Moreira devastante: come quello visto contro gli Azzurri o, prima ancora, la versione deluxe ammirata nel derby di Milano, dove è stato decisivo per il risultato finale con un gol e 2 assist.
Dall'investimento sul mercato all'impatto in Serie ALa stagione di Moreira, ha comunque ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è partita benissimo. Non ci ha messo molto per togliersi dalle spalle la pesante etichetta del prezzo — è stato pagato 50 milioni di euro più bonus allo Strasburgo — e non ci ha sicuramente impiegato tanto a farsi amare dai tifosi del Milan.
Negli ultimi 6 incontri in Serie A, infatti, Moreira ha segnato 4 gol e fornito 3 assist, dimostrando anche di essere un giocatore molto duttile. Ha giocato, infatti, esterno offensivo sia a destra sia a sinistra, ma si è anche disimpegnato nel ruolo di terzino, sempre a sinistra. Il numero 22 del Milan ha messo in mostra facilità di corsa, un'accelerazione fuori dal comune e la volontà di cercare sempre l'uno contro uno.
I numeri della prestazione in Belgio-ItaliaÈ un giocatore in grado di fare la differenza. In Belgio-Italia ha accelerato di continuo, colpito un legno, concluso un'altra volta fuori e si è visto respingere due conclusioni dagli Azzurri. A questo si aggiungono statistiche di assoluto rilievo:
- 50 palloni toccati in totale nell'arco del match;
- 11 tocchi nell'area di rigore avversaria, più di chiunque altro in campo;
- 27 passaggi riusciti su 31 tentati, oltre ad aver mandato al tiro Kevin De Bruyne.
Quando è uscito, a 3' dalla fine, l'intero stadio lo ha applaudito: ha riconosciuto in lui un trascinatore.
Punto fermo per Amorim verso Milan-FrosinoneE questo vale anche per il Milan di Amorim. A inizio stagione il tecnico portoghese lo ha 'dosato' e inserito con attenzione nei suoi meccanismi offensivi. Ora, però, non può e non vuole più fare a meno di lui. Certo, come fatto notare dalla 'rosea', è normale che di tanto in tanto rifiaterà in questo tour de force tra Serie A ed Europa League verso il Natale, con Omari Hutchinson a destra e Alphadjo Cisse a sinistra pronti a dargli il cambio. Ma sicuramente il belga che indossa la maglia di Ricardo Kaká ora rappresenta un punto fermo del Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA