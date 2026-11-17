Nell'ultima sfida di Nations League tra Belgio e Italia l'esterno Diego Moreira è stato sicuramente un fattore per i 'Diavoli Rossi' di Mark van Bommel: il giocatore del Milan ha siglato il gol del definitivo 4-1, arrivato a suggellare un'ottima prestazione. E Rúben Amorim, allenatore dei rossoneri, si aspetta di rivedere sempre questa versione di Moreira anche con la sua squadra.

In un Milan che da domenica 22 novembre a sabato 19 dicembre, prima di Natale, avrà 7 partite in meno di un mese, servirà un Moreira devastante: come quello visto contro gli Azzurri o, prima ancora, la versione deluxe ammirata nel derby di Milano, dove è stato decisivo per il risultato finale con un gol e 2 assist.

Dall'investimento sul mercato all'impatto in Serie A

La stagione di Moreira, ha comunque ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è partita benissimo. Non ci ha messo molto per togliersi dalle spalle la pesante etichetta del prezzo — è stato pagato— e non ci ha sicuramente impiegato tanto a farsi amare dai tifosi del Milan.

Negli ultimi 6 incontri in Serie A, infatti, Moreira ha segnato 4 gol e fornito 3 assist, dimostrando anche di essere un giocatore molto duttile. Ha giocato, infatti, esterno offensivo sia a destra sia a sinistra, ma si è anche disimpegnato nel ruolo di terzino, sempre a sinistra. Il numero 22 del Milan ha messo in mostra facilità di corsa, un'accelerazione fuori dal comune e la volontà di cercare sempre l'uno contro uno.

I numeri della prestazione in Belgio-Italia

50 palloni toccati in totale nell'arco del match;

in totale nell'arco del match; 11 tocchi nell'area di rigore avversaria , più di chiunque altro in campo;

, più di chiunque altro in campo; 27 passaggi riusciti su 31 tentati, oltre ad aver mandato al tiro Kevin De Bruyne.

È un giocatore in grado di fare la differenza. In Belgio-Italia ha accelerato di continuo, colpito un legno, concluso un'altra volta fuori e si è visto respingere due conclusioni dagli Azzurri. A questo si aggiungono statistiche di assoluto rilievo:

Quando è uscito, a 3' dalla fine, l'intero stadio lo ha applaudito: ha riconosciuto in lui un trascinatore.

Punto fermo per Amorim verso Milan-Frosinone

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E questo vale anche per il Milan di Amorim. A inizio stagione il tecnico portoghese lo ha 'dosato' e inserito con attenzione nei suoi meccanismi offensivi. Ora, però, non può e non vuole più fare a meno di lui. Certo, come fatto notare dalla 'rosea', è normale che di tanto in tanto rifiaterà in questo tour de force tra Serie A edverso il Natale, cona destra ea sinistra pronti a dargli il cambio. Ma sicuramente il belga che indossa la maglia di Ricardo Kaká ora rappresenta un punto fermo del Milan.Con i 4 gol finora segnati in Serie A, alla media di, Moreira ha già eguagliato il suo 'score' dell'ultima stagione in Ligue 1 con lo Strasburgo: ha fiducia in sé stesso, sente quella di squadra e allenatore e non ha intenzione di fermarsi. A partire dadi domenica, al rientro in campo con il Diavolo dopo la sosta Nazionali.