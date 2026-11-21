Occhio ai possibili movimenti in attacco per il Milan: il futuro di Francesco Camarda sembra quello di un prestito o in Italia o all'estero. Ecco le ultime novità dal giornalista Orazio Accomando su X:

"Possibile asse di mercato tra Milan e Cagliari. Ai rossoneri piace molto il profilo di Paul Mendy, attaccante senegalese fresco di gol con la sua Nazionale. Valutazione intorno ai 15 milioni di euro. I sardi, invece, vorrebbero Francesco Camarda in prestito a gennaio".

Indiscrezione confermata anche dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che parla di un Camarda che potrebbe andare al Cagliari in prestito con diritto e contro diritto di riscatto in favore del Milan, con Mendy che potrebbe essere inserito nell'operazione (si parla di una possibile opzione di acquisto).

Chi è Paul Mendy e i suoi numeri in Serie A

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Partite: 11;

11; Da titolare: 9;

9; Gol: 1;

1; xG: 3,01;

3,01; Assist: 2;

2; xA: 0,76;

0,76; Tiri in porta a partita: 0,6;

0,6; Percentuale realizzativa: 5%;

5%; Grandi occasioni create: 2;

2; Passaggi riusciti a partita: 10,1 (72%);

10,1 (72%); Palle recuperate a partita: 2,0;

2,0; Tocchi a partita: 28,7;

28,7; Dribbling riusciti a partita: 0,9 (45%);

0,9 (45%); Duelli vinti a partita: 5,2 (43%).

Camarda al Cagliari: il nodo concorrenza e il gioco di Pisacane

Paul Mendy è un centravanti moderno, mancino e dotato di grande fisicità: sa giocare bene in area sfruttando appunto il suo fisico, ma sa attaccare anche la profondità e la verticalità con una buona velocità. Classe 2007, per il Diavolo potrebbe essere più un colpo di prospettiva che per il presente (servirebbe un vice Ramos più esperto e pronto nel caso).Ecco i(dal sito Sofascore):Non numeri entusiasmanti per un calciatore che deve ancora crescere. Equanto spazio potrebbe trovare? Sulla carta, con un Mendy al Milan, il classe 2008 dovrebbe battere la concorrenza di

Il gioco di Pisacane (che sta facendo benissimo) non punta comunque su una fase offensiva molto importante, ma preferisce difendere e ripartire: sono solo 10 i gol fatti in undici partite di campionato. Forse a Camarda servirebbe un contesto più offensivo per trovare continuità e gol.