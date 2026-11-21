Dopo il riassestamento interno della scorsa estate, al Milan è iniziata una silenziosa ma profonda rivoluzione societaria. A parlarne era stato il proprietario Gerry Cardinale in una recente intervista concessa ai microfoni di 'Class CNBC':

"Una delle cose di cui mi occupo nella vita è la progettazione organizzativa: al Milan costruiremo un organigramma calcistico di livello mondiale"

Il patron rossonero ha già inserito due nuovi dirigenti nell'organigramma rossonero, il terzo verrà annunciato molto presto, mentre si lavora per chiudere anche con il quarto. Vediamo chi sono e di cosa si occupano Markus Krösche, Brett Yormark e James Fontanella-Khan.

Krösche: attesa per l'annuncio del nuovo Head of Football del Milan

è un dirigente tedesco classe 1980, diventato tra i migliori della Bundesliga grazie all'ottimo lavoro svolto all', di cui è recentemente diventato membro a vita dopo l'addio consensuale dello scorso ottobre. La sua carriera è partita da Lipsia, dove ha raccolto l'eredità di Ralf Rangnick. I punti forte del suo modus operandi sono individuare i talenti prima che esplodano e pianificare le strategie dell'intero progetto sportivo: dalle giovanili al Milan Femminile.lavora sulla base di un, esattamente come l'attuale director of football intelligence del Milan, Bobby Gradiner

Entro dicembre, Krösche verrà ufficializzato come nuovo Head of Football del Milan. L'ultima parola ce l'avrà sempre Gerry Cardinale, ma il dirigente tedesco avrà ampi poteri all'interno del club rossonero.

Chi è Brett Yormark

Milan, il ruolo di Fontanella-Khan

La quarta figura in arrivo