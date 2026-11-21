Continua la rivoluzione all'interno della dirigenza del Milan: chi sono gli uomini scelti da Gerry Cardinale e quale altra figura potrebbe arrivare a breve
Cardinale a Milanello con il cappello: "Make Milan Great Again" | VIDEO PM
Dopo il riassestamento interno della scorsa estate, al Milan è iniziata una silenziosa ma profonda rivoluzione societaria. A parlarne era stato il proprietario Gerry Cardinale in una recente intervista concessa ai microfoni di 'Class CNBC':
"Una delle cose di cui mi occupo nella vita è la progettazione organizzativa: al Milan costruiremo un organigramma calcistico di livello mondiale"
Il patron rossonero ha già inserito due nuovi dirigenti nell'organigramma rossonero, il terzo verrà annunciato molto presto, mentre si lavora per chiudere anche con il quarto. Vediamo chi sono e di cosa si occupano Markus Krösche, Brett Yormark e James Fontanella-Khan.
Krösche: attesa per l'annuncio del nuovo Head of Football del MilanKrösche è un dirigente tedesco classe 1980, diventato tra i migliori della Bundesliga grazie all'ottimo lavoro svolto all'Eintracht Francoforte, di cui è recentemente diventato membro a vita dopo l'addio consensuale dello scorso ottobre. La sua carriera è partita da Lipsia, dove ha raccolto l'eredità di Ralf Rangnick. I punti forte del suo modus operandi sono individuare i talenti prima che esplodano e pianificare le strategie dell'intero progetto sportivo: dalle giovanili al Milan Femminile. Krösche lavora sulla base di un modello data driven, esattamente come l'attuale director of football intelligence del Milan, Bobby Gradiner.
Entro dicembre, Krösche verrà ufficializzato come nuovo Head of Football del Milan. L'ultima parola ce l'avrà sempre Gerry Cardinale, ma il dirigente tedesco avrà ampi poteri all'interno del club rossonero.
Chi è Brett YormarkBrett Yormark è l'amministratore delegato di Milan Sports & Entertainment, la nuova holding di RedBird creata per mettere sotto un unico tetto tutte le sue attività sul suolo milanese: il calcio, gli impianti, l'intrattenimento, il merchandising e i grandi eventi. Non è un dirigente calcistico tradizionale, ma uno dei manager più influenti dello sport-business americano. È stato lui, da CEO di Brooklyn Nets, a firmare l'accordo record per i naming rights del Barclays Center e a trasformare una franchigia NBA in difficoltà in una macchina da soldi (passando dal 31° al 4° posto nelle vendite di merchandising). Soprattutto, ha reso quell'arena un polo vivo 365 giorni l'anno, con oltre 200 eventi tra basket e concerti. Il proprietario del Milan lo ha scelto per replicare esattamente quel modello in Italia.
Milan, il ruolo di Fontanella-KhanJames Fontanella-Khan è un giornalista italo-americano che da poche settimane ha assunto il ruolo di Chief Corporate Affairs Officer del club. Cardinale ha a che fare con lui in occasione di alcune interviste per il 'Financial Times'. Rendendosi conto delle sue doti manageriali, il patron di RedBird gli affida un incarico chiave nel Milan. Il classe 1983 è una sorta di direttore generale e ha rapporti diretti con il patron, con Massimo Calvelli e con Paolo Scaroni.
La quarta figura in arrivoL'opera di rinforzamento della dirigenza avviata da Cardinale non è ancora finita. Nelle prossime settimane è atteso anche l'arrivo di un direttore sportivo per affiancare il lavoro di Krösche. Il nome in cima alla lista resta quello di Timmo Hardung, già spalla destra del dirigente tedesco ai tempi dell'Eintracht Francoforte. Altri profili continuano ad essere monitorati, con una scelta che dovrebbe arrivare entro la sessione di mercato invernale.
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