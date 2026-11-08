Il nome di Timmo Hardung si fa sempre più concreto per il Milan: le ultime sul DS dell'Eintracht Francoforte che potrebbe seguire Krösche in rossonero
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
Dopo l'accordo raggiunto con Markus Krösche, il Milan è alla ricerca di un direttore sportivo per completare il nuovo organico dirigenziale. Un nome che vi abbiamo fatto negli ultimi mesi è quello di Timmo Hardung, attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte: dalla Germania arrivano conferme su questa pista.
DS Milan, svolta per HardungSecondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista ed esperto di mercato di 'Sky Sport DE', qualora Timmo Hardung dovesse lasciare l'Eintracht Francoforte, il passaggio al Milan sarebbe un'ipotesi concreta. A favorire l'eventuale trasferimento in Italia del direttore sportivo tedesco sarebbero i rapporti con Markus Krösche, pronto a diventare il nuovo Head of Football del club rossonero.
La carriera di HardungHardung potrebbe diventare il più giovane direttore sportivo nella storia del Milan (36 anni), scalzando il precedente record di Antonio D'Ottavio (42) . Il suo percorso nel calcio professionistico inizia nel 2015 all'Hoffenheim, dove rimane fino al 2019 rivestendo inizialmente il ruolo di Coordinatore dello Sviluppo Talenti e, successivamente, quello di Team Manager. La svolta arriva nel 2019 con il passaggio al Lipsia, dove assume l'incarico di Responsabile del settore giocatori professionisti. Proprio in questo periodo si crea il legame con Markus Krösche, arrivato in Sassonia nello stesso anno.
Il modello Krösche-HardungProprio come Krösche, anche Hardung ha un approccio al calcio data-driven e incentrato sulla scoperta e la valorizzazione dei talenti. Il loro legame nasce a Lipsia nel 2019 e si consolida nei cinque anni a Francoforte. Insieme hanno scoperto giocatori dal calibro di Kolo Muani, Ekitiké, Marmoush, Pacho e Lindstrom. Portare entrambi a Milano significa provare a ricreare in Italia un modello già sperimentato in Bundesliga e che piace molto a Cardinale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A: news e risultati
Amorim ammette: "Stiamo cambiando completamente il nostro modo di giocare". E Genoa-Milan lo conferma
Pagelle Milan
Pagelle Genoa-Milan 1-2: i soliti Pulisic e Cisse
Milan sui Social
Tifosi infuriati sui social con Massa dopo Genoa-Milan: "Ha cercato di portarcela via in ogni modo"
Serie A: news e risultati
Cisse dopo Genoa-Milan: "Provo a sfruttare le occasioni che mi dà il mister. E sulla Nazionale..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti