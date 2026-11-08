Dopo l'accordo raggiunto con Markus Krösche, il Milan è alla ricerca di un direttore sportivo per completare il nuovo organico dirigenziale. Un nome che vi abbiamo fatto negli ultimi mesi è quello di Timmo Hardung, attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte: dalla Germania arrivano conferme su questa pista.

DS Milan, svolta per Hardung

La carriera di Hardung

Il modello Krösche-Hardung

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista ed esperto di mercato di 'Sky Sport DE', qualoradovesse lasciare l'Eintracht Francoforte, il passaggio alsarebbeA favorire l'eventuale trasferimento in Italia del direttore sportivo tedesco sarebbero i rapporti con, pronto a diventare il nuovo Head of Football del club rossonero.potrebbe diventare il, scalzando il precedente record di Antonio D'Ottavio (42) . Il suo percorso nel calcio professionistico inizia nel 2015 all', dove rimane fino al 2019 rivestendo inizialmente il ruolo di Coordinatore dello Sviluppo Talenti e, successivamente, quello di Team Manager. La svolta arriva nel 2019 con il passaggio al, dove assume l'incarico di Responsabile del settore giocatori professionisti. Proprio in questo periodo si crea il legame con, arrivato in Sassonia nello stesso anno.Proprio come, ancheha un approccio al calcio data-driven e incentrato sulla scoperta e la valorizzazione dei talenti. Il loro legamenasce a Lipsia nel 2019 e si consolida nei cinque anni a Francoforte. Insieme hanno scoperto giocatori dal calibro di. Portare entrambi a Milano significa provare a ricreare in Italia un modello già sperimentato in Bundesliga e che piace molto a